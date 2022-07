Belgique Femmes 1 – 1 Islande Femmes

La Belgique et l’Islande ont été contraintes de se partager le butin lors du match d’ouverture du groupe D à l’Euro 2022 alors qu’elles faisaient match nul 1-1.

Berglind Thorvaldsdottir a rattrapé son penalty manqué en première mi-temps en plaçant l’Islande en tête cinq minutes après la pause, mais Justine Vanhaevermaet a égalisé sur place pour la Belgique.

Le tirage au sort s’est déroulé devant une foule de 3 859 personnes au City Academy Stadium et il y avait eu des appels pour organiser l’affrontement au stade Etihad voisin afin de permettre un public plus large.

L’Islande a commencé à menacer tôt dans le match lorsque la tête de Dagny Brynjarsdottir a dévié et quelques instants plus tard, Thorvaldsdottir a joué un ballon en profondeur à Sveindis Jane Jonsdottir, mais Jody Vangheluwe a bien défendu pour éliminer le danger.

Ils ont reçu un penalty à la demi-heure après qu’un contrôle VAR a déterminé qu’il y avait un handball dans la surface. Thorvaldsdottir s’est imposée mais sa pénalité a été confortablement sauvée par la gardienne Nicky Evrard avec un plongeon bas vers la gauche.

La Belgique a eu une chance juste avant la fin de la première mi-temps grâce à un bon mouvement vers la droite, mais Elena Dhont a tiré à côté et l’Islande a répondu avec un effort de curling de Glodis Perla Viggosdottir qui est passé au-dessus de la barre.

L’Islande était tout droit sortie des blocs une minute après le début de la seconde mi-temps lorsque Jonsdottir a effectué une course brillante de l’intérieur de sa propre moitié vers la gauche avant de couper et de tirer mais Evrard a sauvé.

Ils ont finalement obtenu leur récompense à la 50e minute lorsque Karolina Lea Vilhjalmsdottir a choisi Thorvaldsdottir au deuxième poteau et elle a tiré une tête puissante devant Evrard pour que l’Islande prenne la tête.

Après avoir grandi dans le match, la Belgique a obtenu son propre penalty après une faute sur Dhont dans la surface et Vanhaevermaet n’a commis aucune erreur sur place, envoyant Sandra Sigurdardottir dans le mauvais sens pour égaliser à la 65e minute.

Brynjarsdottir a failli remettre l’Islande en tête à la 70e minute avec une tête plongeante sur corner, mais Evrard a bien fait de le faire basculer par-dessus la barre.

Tessa Wullaert a tenté de produire un moment de magie à 12 minutes de la fin avec un tir dangereux à travers le but mais Sigurdardottir a fait un bel arrêt pour empêcher le capitaine belge.

L’Islande a frôlé le but à deux minutes de la fin mais un puissant effort de Vilhjalmsdottir est passé de peu à côté du poteau.

Et après?

La Belgique affrontera la France lors de son deuxième match du Groupe D, organisé au New York Stadium, tandis que l’Islande affrontera l’Italie au Manchester City Academy Stadium. Les deux rencontres doivent avoir lieu le 14 juillet.

