Belgique contre Suède : l’UEFA déclare que les qualifications pour l’Euro 2024 ne seront pas rejouées après la fusillade à Bruxelles | Actualités footballistiques

Le match de qualification à l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède déclaré abandonné à la mi-temps ne sera pas rejoué, avec un résultat 1-1 confirmé comme définitif.

Un homme soupçonné d’avoir abattu deux Suédois avant le match de lundi à Bruxelles est décédé mercredi. C’était après qu’il ait été abattu et arrêté par la police dans un café à Bruxelles.

Le match a été interrompu à la mi-temps par l’UEFA après l’incident qualifié d' »attaque terroriste brutale » par le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Les deux personnes tuées étaient suédoises et une troisième personne a été blessée lors de l’attaque.

L’UEFA a déclaré dans un communiqué : « En ce qui concerne le match de qualification européen entre la Belgique et la Suède abandonné à la mi-temps sur demande et accord des deux équipes, suite à l’attentat terroriste qui a tué deux supporters suédois à Bruxelles le 16 octobre, l’exécutif de l’UEFA Le comité a décidé aujourd’hui [Thursday] que le match est arrêté et que le résultat à la mi-temps (1-1) est confirmé comme définitif. »

Image:

Un policier monte la garde devant le Stade Roi Baudouin





Le communiqué ajoute : « Chaque équipe se voit attribuer un point et le classement du Groupe F sera mis à jour en conséquence.

« Toute suspension est considérée comme purgée et les cartons jaunes simples restent valables. Pour prendre la décision mentionnée, le Comité Exécutif a pris acte de l’impossibilité de disputer la suite du match le lendemain.

« Tant la Fédération Royale Belge de Football que la Fédération Suédoise de Football, compte tenu des circonstances, ont explicitement exprimé leur volonté de ne pas jouer le temps restant et de considérer le résultat à la mi-temps (1-1) comme définitif. »

Image:

Les supporters ont été retenus à l’intérieur du Stade Roi Baudouin jusqu’à peu après minuit, heure locale.





Le résultat n’impacte pas la qualification du groupe F puisque la Belgique est déjà qualifiée pour l’Euro 2024 – aux côtés de l’Autriche – tandis que la Suède est mathématiquement éliminée.

Le calendrier des matches ne permet pas d’utiliser de date dans la prochaine fenêtre internationale de novembre, lorsque la phase de groupes préliminaire de la compétition doit être conclue, qui sera suivie du tirage au sort des barrages et du tirage au sort de la phase finale.

Image:

Une carte montrant le lieu de la fusillade et le Stade Roi Baudouin à Bruxelles





Après l’incident, les autorités belges ont porté l’alerte terroriste au plus haut niveau dans la capitale.

Le score était de 1-1 à la mi-temps lorsque le match a été suspendu et les supporters ont été invités à rester dans le Stade Roi Baudouin « jusqu’à ce que la sécurité leur permette de partir ».

Image:

Les supporters suédois après avoir appris que le jeu avait été abandonné en raison d’une attaque terroriste





Les fans ont scandé « Tous ensemble, tous ensemble », et des milliers de personnes des deux côtés ont également crié « Suède, Suède! ». alors qu’ils attendaient à l’intérieur du stade national belge. Les 35 000 supporters ont finalement été autorisés à repartir par groupes peu après minuit, heure locale.

Image:

Une fusillade à Bruxelles a entraîné l’abandon du match de qualification pour l’Euro 2024 lundi.





Après le match, l’entraîneur suédois Janne Andersson a confirmé qu’il avait été informé de l’incident à la mi-temps et avait décidé de ne pas poursuivre le match. Il a déclaré : « Tout le monde était très triste et tous les joueurs étaient d’accord pour ne pas continuer le match. »

Image:

Les supporters ont allumé l’éclairage de leur téléphone portable à la mi-temps





Le défenseur de Manchester United et de la Suède, Victor Lindelof, a déclaré sur Instagram : « Je suis choqué et dévasté par les terribles incidents survenus à Bruxelles avec les attaques froides contre nos compatriotes suédois.

« Je suis à court de mots face à la cruauté et à l’inhumanité, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes touchées.

« En même temps, mes pensées vont à tous les supporters belges hier soir. Personne ne devrait jamais assister à un match de football et se sentir en danger lorsqu’il soutient son équipe. »

Un message de la Fédération suédoise sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, disait : « Restez calmes et prenez soin les uns des autres. Nos pensées vont à tous les proches des personnes touchées à Bruxelles. »

Image:

Les qualifications pour l’Euro 2024 abandonnées à la mi-temps





La Fédération nationale belge a également écrit : « Nos pensées vont à toutes les personnes concernées. »

Depuis Bruxelles : comment la police a appréhendé un suspect terroriste

Adam Parsons de Sky News :

« D’après ce que nous avons compris, il était dans un bus, il a été reconnu et il y a eu une sorte de confrontation.

« Il s’est enfui du bus et s’est dirigé vers un café, où la police l’a arrêté, l’a arrêté et lui a retiré une arme.

« La police belge a lancé une vaste opération. Le niveau de menace dans la ville a été porté à son maximum. La frontière avec la France a été renforcée.

« C’était une expérience très nerveuse pour eux [at the stadium for the Belgium-Sweden game] et pour tout le monde dans la ville une nuit d’anxiété.