Belgique contre Pays de Galles – Rapport de match de football – 22 septembre 2022

Kevin de Bruyne et Michy Batshuayi se sont combinés pour le deuxième but de la Belgique contre le Pays de Galles jeudi. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Kevin De Bruyne a marqué un but et en a marqué un autre alors que la Belgique a profité d’une solide performance en première mi-temps pour battre le Pays de Galles 2-1 lors de son affrontement en Ligue des Nations A au stade Roi Baudouin jeudi.

Le Pays de Galles a eu la chance de ne pas être mené plus de 2-0 à la pause après des buts de De Bruyne et Michy Batshuayi, ainsi qu’un certain nombre d’autres occasions manquées par leurs hôtes, mais a réduit de moitié le déficit au début de la deuxième période lorsque Kieffer Moore a dirigé de près.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

La Belgique, deuxième, compte 10 points en cinq matches et se rendra à Amsterdam dimanche. Ils doivent gagner par trois buts pour dépasser les Pays-Bas, qui ont 13 points en tête du groupe, et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations l’année prochaine.

L’équipe locale a accordé 65 minutes au meneur de jeu Eden Hazard alors qu’il cherche à prouver sa forme et sa condition physique avant la Coupe du monde au Qatar à partir de novembre.

Gareth Bale a quitté le banc pour le Pays de Galles dans la dernière demi-heure, un signe positif pour le manager Rob Page avant leur match à domicile contre la Pologne dimanche alors qu’ils tentaient d’éviter la relégation de la poule. Ils sont actuellement derniers avec un point.

“Je pense que nous méritions pleinement de gagner, nous avons dominé la première mi-temps et créé beaucoup d’occasions”, a déclaré De Bruyne à S4C. “Le Pays de Galles jouait d’homme à homme donc il y avait plus d’options en première mi-temps.

“Ensuite, nous avons mal commencé la deuxième mi-temps, nous avons dû garder le ballon car le Pays de Galles jouait si profondément et attendre les bons moments.”

La Belgique a été excellente dans la période d’ouverture avec une interaction fluide centrée sur le talent mercuriel de De Bruyne.

Lorsqu’il a marqué après 10 minutes, il a porté à 49 matchs l’incroyable série de buts de la Belgique, après avoir été écartée pour la dernière fois par la France lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 à Saint-Pétersbourg.

Batshuayi a aligné De Bruyne sur le bord de la surface et sa finition latérale a battu Wayne Hennessey dans le but du Pays de Galles.

De Bruyne a ensuite frappé le poteau avec un tir d’une position similaire avant de devenir fournisseur alors que son centre fouetté reposait sur un tap-in pour Batshuayi.

À leur crédit, le Pays de Galles est sorti une équipe plus organisée en seconde période et, alors que la Belgique retirait le pied de la pédale, a saisi le moment.

Ils ont retiré un but cinq minutes après la pause lorsque la ruse animée de Brennan Johnson sur l’aile droite a produit un centre pour Moore pour dépasser le gardien Thibaut Courtois.

Les hôtes ont ensuite reçu un penalty pour un défi de Joe Morrell sur De Bruyne, bien qu’un contrôle de l’arbitre assistant vidéo ait montré que le défenseur avait clairement touché le ballon et que la décision a été annulée.

La Belgique a tenu bon pour la victoire, mais pas avant que l’entraîneur Roberto Martinez ne reçoive un carton rouge pour avoir tenu le ballon sur la ligne de touche dans le temps additionnel.

“Cela allait toujours être un match difficile. Ils étaient très bons ce soir”, a déclaré Moore à BBC Radio Wales. “Nous ne sommes pas tellement déçus – nous en retirerons des points positifs et nous y retournerons dimanche.

“Une victoire nous permet de rester dans le groupe, donc nous nous concentrons entièrement sur la Pologne. Je pense que nous sommes dans une bonne position, c’est notre dernier match à domicile avant d’aller à la Coupe du monde, donc si nous pouvons partir sur une bonne note, alors tant mieux.”