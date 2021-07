Belgique 1 – 2 Italie

L’Italie était un vainqueur mérité après avoir réussi à battre la Belgique 2-1 lors d’un quart de finale tendu de l’Euro 2020 à Munich.

L’ouverture du score de Nicolo Barella et la frappe époustouflante de Lorenzo Insigne ont ouvert une avance de deux buts avant que Romelu Lukaku n’égalise avant la mi-temps dans un match palpitant.

Lukaku a failli égaliser et avec Kevin De Bruyne sur le terrain, la Belgique a toujours été un danger pour l’équipe de Roberto Mancini, mais le deuxième but n’a tout simplement pas été inscrit.

L’Italie peut s’attendre à une confrontation en demi-finale avec l’Espagne à Wembley, tandis que la Belgique se demande si le moment est passé pour la soi-disant génération dorée.

Comment cela s’est passé

Lukaku avait donné un avertissement précoce de sa menace dans les premiers instants, mais c’était l’Italie qui semblait avoir pris la tête grâce à Leonardo Bonucci seulement pour que VAR le refuse.

Le défenseur a détourné le ballon dans le filet au deuxième poteau et a célébré sauvagement, mais les rediffusions ont montré qu’il y avait eu une touche de Giovanni Di Lorenzo qui l’avait fait hors-jeu.

L’Italie était l’équipe la plus fluide, mais De Bruyne a rapidement rappelé la menace – son tir du pied gauche tirant un arrêt sensationnel de Gianluigi Donnarumma.

La main droite du gardien de but a été de nouveau forcée à l’action lorsque Lukaku a tenté de mesurer une arrivée dans le coin, mais Donnarumma a une fois de plus relevé le défi.

Ces arrêts se sont avérés encore plus significatifs lorsque l’Italie a puni la Belgique à l’autre bout d’un but qui a récompensé leur mouvement entreprenant dans le dernier tiers du terrain.

Marco Verratti a donné le ballon à Barella à l’intérieur de la surface et le milieu de terrain de l’Inter s’est libéré de deux défenseurs avant de lancer le ballon dans le coin le plus éloigné du filet de Thibaut Courtois.

L’Italie a continué à pousser et a doublé son avantage juste avant la mi-temps grâce à une magnifique finition du brillant Insigne alors qu’il envoyait le ballon dans la lucarne.

Nouvelles de l’équipe Kevin De Bruyne s’est remis de la blessure qui l’a vu remplacé contre le Portugal, il n’y a donc eu qu’un seul changement dans l’équipe par rapport au match précédent, car Eden Hazard, blessé, a été étonnamment remplacé par l’adolescent Jeremy Doku plutôt que par Yannick Carrasco. L’Italie a accueilli le capitaine Giorgio Chiellini au cœur de la défense après avoir raté deux matchs en raison d’une blessure à la cuisse. Federico Chiesa en forme a remplacé Domenico Berardi en attaque, alors qu’il n’y avait encore une fois pas de place pour Manuel Locatelli au milieu de terrain.

Les choses semblaient sombres pour l’équipe la mieux classée au monde à ce stade, mais l’adolescent Jeremy Doku – un remplaçant surprise pour Eden Hazard blessé – a immédiatement remporté un penalty.

La poussée de Di Lorenzo avait été minime mais le jeu direct de Doku l’a emporté et Lukaku a dûment converti le tir au but pour réduire de moitié l’avance de l’Italie et donner de l’espoir à la Belgique avant la pause.

Le schéma s’est poursuivi en seconde période avec l’Italie jouant le football le plus brillant, mais la Belgique menaçant sur la contre-attaque et Lukaku, poursuivant son cinquième but du tournoi, a frôlé l’égalisation à la demi-heure.

L’impressionnant Doku a fait une passe à De Bruyne et son centre bas a trouvé l’attaquant au deuxième poteau uniquement pour que son effort de frappe soit bloqué par Leonardo Spinazzola près de la ligne de but.

La Belgique a essayé de créer un certain élan dans les phases finales, mais l’Italie a réussi à perturber son rythme avec une série de remplacements – y compris pour Spinazzola, blessé et au cœur brisé.

De Bruyne et les autres sont devenus de plus en plus frustrés à mesure que l’élimination du tournoi se profilait – et le fait de savoir que les meilleures chances de gloire de ce groupe de joueurs pourraient être derrière eux.

Pour l’Italie, de plus grands défis nous attendent.

Et après?

L’Italie affrontera l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley le mardi 6 juillet.