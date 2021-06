Belgique 1 – 0 Portugal

Une superbe frappe de Thorgan Hazard a donné à la Belgique une victoire 1-0 sur le Portugal, tenant du titre, pour organiser un quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Lors d’une rencontre parfois méfiante et de mauvaise humeur à Séville, le plus jeune des deux frères Hazard dans la formation de départ de la Belgique a fourni le seul véritable moment de qualité du jeu lorsqu’il a déclenché un effort dévié et à longue distance qui a survolé le gardien portugais Rui Patricio. tard en première mi-temps.

Le Portugal avait les meilleures chances avant cela, avec Diogo Jota tirant à perte de vue et le meilleur buteur de l’Euro 2020 Cristiano Ronaldo forçant un plongeon de Thibaut Courtois avec un coup franc bien frappé.

Mais malgré les introductions de Bruno Fernandes et Joao Felix en seconde période, l’équipe de Fernando Santos n’a pas réussi à égaliser, Raphael Guerreiro étant le plus proche lorsqu’il a frappé un tir bas contre le poteau dans les phases finales.

Les joueurs portugais sont devenus de plus en plus frustrés alors que leurs espoirs de conserver le trophée diminuaient, l’arbitre Felix Brych montrant une série de cartons jaunes dans une seconde mi-temps, et tout n’était pas non plus positif pour l’équipe de Roberto Martinez.

La Belgique a perdu Kevin De Bruyne à cause d’une blessure apparente à la cheville après un défi tardif du milieu de terrain portugais Joao Palhinha peu de temps après la mi-temps, tandis qu’Eden Hazard peut également être incertain pour affronter l’Italie à Munich vendredi après s’être agrippé à ses ischio-jambiers tard.

Rapport de match complet à suivre…

Et après?

La Belgique affrontera l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2020 à Munich le vendredi 2 juillet, avec le coup d’envoi à 20h.