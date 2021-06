Belgique 1 – 0 Portugal

Une superbe frappe de Thorgan Hazard a donné à la Belgique une victoire 1-0 sur le Portugal, tenant du titre, pour organiser un quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Lors d’une rencontre parfois méfiante et de mauvaise humeur à Séville, le plus jeune des deux frères Hazard dans la formation de départ de la Belgique a fourni le seul véritable moment de qualité du jeu lorsqu’il a déclenché un effort dévié et à longue distance qui a survolé le gardien portugais Rui Patricio. tard en première mi-temps.

Le Portugal avait les meilleures chances avant cela, avec Diogo Jota tirant à perte de vue et le meilleur buteur de l’Euro 2020 Cristiano Ronaldo forçant un plongeon de Thibaut Courtois avec un coup franc bien frappé.

Mais malgré les introductions de Bruno Fernandes et Joao Felix en seconde période, l’équipe de Fernando Santos n’a pas réussi à égaliser, Raphael Guerreiro étant le plus proche lorsqu’il a frappé un tir bas contre le poteau dans les phases finales.

Les joueurs portugais sont devenus de plus en plus frustrés alors que leurs espoirs de conserver le trophée diminuaient, l’arbitre Felix Brych montrant une série de cartons jaunes dans une seconde mi-temps, et tout n’était pas non plus positif pour l’équipe de Roberto Martinez.

La Belgique a perdu Kevin De Bruyne à la suite d’une blessure à la cheville après un défi tardif du milieu de terrain portugais Joao Palhinha peu avant la mi-temps, tandis qu’Eden Hazard peut également être incertain pour affronter l’Italie à Munich vendredi après s’être éloigné en serrant ses ischio-jambiers tard.

Notes des joueurs Belgique: Courtois (8), Alderweireld (7), Vermaelen (8), Vertonghen (7), Meunier (7), Witsel (7), Tielemans (7), T Hazard (8), De Bruyne (6), E Hazard ( 8), Lukaku (6). Sous-marins utilisés : Mertens (6), Dendoncker (6), Carrasco (6). Le Portugal: Patricio (6), Dalot (6), Pepe (6), Dias (6), Guerreiro (7), Palhinha (6), Moutinho (6), Sanches (8), B Silva (7), Ronaldo (7) , Jota (5). Sous-marins utilisés : Fernandes (7), Félix (6), Silva (6), Danilo (6). Homme du match: Thorgan danger

Comment la Belgique a renvoyé les titulaires chez eux

Malgré toute l’anticipation autour de l’égalité, qui a opposé les titulaires de la compétition à l’équipe classée n ° 1 au monde, il y avait peu d’excitation avant le superbe premier match de Thorgan Hazard.

Le Portugal a cependant eu une opportunité précoce de prendre la tête lorsque l’impressionnant Renato Sanches s’est éloigné de Youri Tielemans au milieu de terrain et a nourri Jota qui se précipitait à sa gauche.

Cristiano Ronaldo montre sa frustration suite à l’élimination du Portugal



L’homme de Liverpool avait une vue claire du but après avoir récupéré la passe de Sanches, mais il a raté son effort diagonal bien au-delà du poteau gauche de Courtois.

Ce fut un lâcher-prise pour la Belgique, qui a eu du mal à briser le Portugal à l’autre bout, avec Romelu Lukaku étroitement dirigé par Ruben Dias et Pepe, et Eden Hazard envoyant un premier tir inoffensif au-dessus de la barre depuis le bord de la surface .

L’équipe de Martinez manquait de sa souplesse habituelle en possession et le Portugal était heureux de caresser le ballon avec précaution en attendant les ouvertures, ce qui signifie que le match était une affaire de méfiance au début.

Nouvelles de l’équipe La Belgique a effectué cinq changements après sa victoire 2-0 sur la Finlande, avec le retour de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans et Thorgan Hazard.

Le Portugal a effectué deux changements par rapport à son match nul 2-2 contre la France alors que Diogo Dalot et Joao Palhinha ont obtenu le feu vert, mais Bruno Fernandes est resté sur le banc.

Ronaldo, comme Lukaku, était une figure périphérique en première mi-temps, mais il s’en est approché à une occasion, décochant un puissant coup franc qui a dû être paré par un Courtois à pleine puissance.

Cela aurait été un superbe premier match de Ronaldo, qui, sur 109 buts pour le Portugal, n’en avait besoin que d’un de plus pour établir un nouveau record international de buts, mais à la place, il a été laissé à Thorgan Hazard d’évoquer le moment qui a illuminé le match.

Le joueur de 28 ans a eu la possibilité de contrôler la passe de Thomas Meunier et a fait irruption dans l’espace devant lui, et il a profité de l’occasion, libérant une frappe venimeuse à 25 mètres qui a trop dévié pour que Patricio s’arrête.

La Belgique affrontera l’Italie en quarts de finale



Les célébrations belges ont toutefois été atténuées lorsque, quelques minutes plus tard, De Bruyne, qui venait tout juste de revenir de la blessure au visage subie lors de la finale de la Ligue des champions, a eu besoin d’un traitement à la cheville suite au tacle maladroit de Palhinha.

L’homme de Manchester City est revenu en seconde période, mais n’a duré que quelques minutes avant d’être incapable de continuer, ce qui fait de lui un doute pour le quart de finale.

Le retrait de De Bruyne a semblé stimuler le Portugal, tout comme les introductions de Fernandes et Felix peu de temps après.

Le Belge Kevin De Bruyne s’est blessé peu avant la mi-temps



Ronaldo a commencé à descendre plus profondément dans le but d’influencer le jeu et il a presque créé un égaliseur lorsqu’il a dribblé une foule de défenseurs belges, a joué un une-deux avec Diogo Dalot et a nourri Jota, qui a tiré à 10 mètres.

Il restait encore plus d’une demi-heure à jouer à ce moment-là et c’était désormais à sens unique, mais le Portugal n’arrivait pas à se frayer un chemin malgré une rafale de tirs.

Pepe incarnait leur frustration, affrontant deux fois Lukaku, et il y en avait plus à venir dans les dernières minutes, avec Dias se rapprochant d’un corner et Guerreiro frappant les boiseries.

Le remplaçant Andre Silva a ensuite tiré directement sur Courtois à bout portant, avant que Félix n’envoie un faible effort de peu à côté.

La Belgique a finalement tenu bon, mais avec Hazard qui a suivi De Bruyne hors du terrain plus tôt que prévu dans les phases finales, il reste à voir à quel point ils seront forts pour leur match de quart de finale contre l’Italie à Munich.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron du Portugal Fernando Santos: « Je pense que le résultat est injuste mais c’est du football. Ils ont marqué, pas nous. Après 10, 15 minutes où nous n’avons pas très bien joué et qu’ils nous ont repoussés, nous avons trouvé notre rythme. Nous avons joué avec un fort mentalité, on essayait d’attaquer quand on avait la possession.

« Nous avons touché le poteau, nous avons continué à être dangereux, nous nous sommes toujours battus pour cela, mais le ballon ne rentrait pas. Nous sommes très déçus. Nous pensions pouvoir atteindre la finale et gagner.

« Ronaldo était un vrai capitaine. Il a essayé de renverser la vapeur. Aucun des joueurs ne peut ressentir autre chose que de la fierté. »

















patron de la Belgique Roberto Martinez: « Je trouvais qu’on avait une concentration incroyable, on a vraiment bien défendu. On a contrôlé le jeu en première mi-temps, on a marqué un très bon but et plus ils avaient de l’élan, il fallait faire preuve d’une mentalité incroyable ; on était disciplinés, tactiquement astucieux.

« Nous connaissons le talent de cette génération et le bon football que nous pouvons jouer, mais je pense que tous les autres éléments dont vous avez besoin pour être une équipe gagnante, nous l’avons montré. L’engagement de ces joueurs nous a permis d’avoir une démonstration comme celle-ci. Je ne ne pense pas [that mentality] aurait été là il y a deux, trois ans. Cela vient de la cohérence, de l’environnement, du travail et de la concentration des joueurs. Je suis très fier de cette colonne vertébrale.

« Nous allons avoir besoin de 48 heures pour les blessures. Kevin est sa cheville – c’était un très mauvais tacle – alors nous verrons. Nous n’avons pas encore de diagnostic. Eden est plus une sensation musculaire. Nous allons retourner en Belgique [on Sunday night] et faire les scans [on Monday]. »

Opta stats – La série de victoires belges

Les joueurs belges célèbrent tandis que Cristiano Ronaldo montre son abattement



Il s’agissait de la première victoire de la Belgique contre le Portugal depuis septembre 1989 (3-0 en éliminatoire de la Coupe du monde), mettant ainsi fin à une série de cinq rencontres sans victoire face à eux (D2 L3).

Le Portugal a été éliminé de l’Euro 2020 avec une seule victoire en quatre matches (D1 L2) ; leur plus petit nombre en un seul tournoi aux Championnats d’Europe depuis leur première apparition en 1984, quand ils ont également remporté l’un des quatre (D2 L1).

La Belgique a égalé sa plus longue séquence de victoires dans des tournois majeurs, remportant cinq victoires consécutives pour la deuxième fois (tous deux sous Roberto Martínez). En effet, les Diables rouges ont remporté 10 de leurs 11 matchs en Coupe du monde et en Championnat d’Europe depuis que Martínez a pris les commandes.

La Belgique a marqué six buts hors des sentiers battus lors des deux derniers Championnats d’Europe (2016 et 2020) ; au moins deux fois plus que n’importe quelle autre équipe au cours de cette période. Thorgan Hazard était le cinquième joueur belge différent à marquer hors de la surface dans la compétition depuis 2016, avec Radja Nainggolan (2), Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Eden Hazard.

Le onze de départ de la Belgique contre le Portugal avait une moyenne d’âge de 30 ans et 148 jours ; leur plus vieux dans un match aux Championnats d’Europe, et le plus vieux nommé par l’une des équipes restantes à l’Euro 2020 jusqu’à présent.

Et après?

La Belgique affrontera l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2020 à Munich le vendredi 2 juillet, avec le coup d’envoi à 20h.