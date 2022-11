Belgique 1 – 0 Canada

Michy Batshuayi a mené la Belgique vers une victoire peu convaincante 1-0 contre le Canada lors de son match d’ouverture de la campagne de la Coupe du monde 2022.

Disputant seulement sa deuxième finale de Coupe du monde, le Canada a raté une occasion en or de prendre rapidement les devants, car Alphonso Davies a écopé d’un penalty.

Et Batshuayi en a pleinement profité juste avant la mi-temps en inscrivant le seul but du match, scellant aux Red Devils une courte victoire dans le Groupe F au Qatar.

Le Canada a perdu ses trois matchs sans marquer lors de sa seule autre apparition en finale de la Coupe du monde en 1986, et son attente d’un premier point et d’un premier but se poursuit lors de son prochain match contre la Croatie dimanche.

Les grands moments du jeu… 10 min : Le Canada remporte un penalty mais Thibaut Courtois sauve Alphonso Davies.

44 minutes : Michy Batshuayi profite de la piètre défense du Canada pour donner l’avantage à la Belgique.

Le Canada plein de verve mais la Belgique gagne en douce

Image:

Alphonso Davies réagit après son penalty sauvé par Thibaut Courtois





Le Canada a eu une chance glorieuse de prendre les devants à la 10e minute alors qu’une frappe de Taylor Buchanan a touché le bras de Yannick Carrasco dans la surface, mais Davies a vu son effort apprivoisé sauvé par Thibaut Courtois.

L’équipe nord-américaine a poursuivi sa domination en première mi-temps, avec une ligne arrière belge vieillissante qui grince à maintes reprises face aux vagues d’attaques, mais elle a pris du retard à 44 minutes.

Un botté de dégagement de Toby Alderweireld n’a pas été traité par la défense canadienne, et Batshuayi en a profité pleinement en ramenant le ballon dans la surface d’une touche avant de lancer son deuxième avec force au fond du filet.

Cela en disait long sur la performance de la Belgique en première mi-temps que, malgré sa prise de tête, Roberto Martinez ressentait toujours le besoin de faire deux changements à la pause, en lançant Amadou Onana et Thomas Meunier pour Youri Tielemans et Carrasco.

Et les mouvements ont aidé à endiguer une partie de la marée canadienne, alors que la Belgique a remporté une victoire d’ouverture inconfortable. Ils affronteront ensuite le Maroc, avec une victoire susceptible de les mener aux huitièmes de finale.

Joueur du match – Thibaut Courtois

Image:

Thibaut Courtois sauve la tête de Jonathan David





L’arrêt du penalty de Davies s’est avéré être le moment crucial pour la Belgique, car il est resté calme et composé derrière la défense belge en difficulté. Il a prouvé pourquoi il était sans doute le meilleur gardien de but du monde.

Que signifie le résultat

La Belgique prend la tête du groupe F après son match d’ouverture, devant la Croatie et le Maroc qui ont joué un match nul et vierge plus tôt dans la journée.

Que s’est-il passé d’autre lors de la Coupe du monde mercredi ?

Ailleurs dans le groupe F, Croatie et Maroc ont commencé leurs campagnes par un match nul et vierge.

Il y a eu un énorme choc dans le groupe E alors que deux buts en retard ont vu Japon venir par derrière pour battre Allemagne 2-1. Alors que Espagne a pris le contrôle du groupe après avoir cogné Costa Rica 7-0.