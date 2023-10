CÔTE D’OR, Australie, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ — En janvier 2023, Licorne belge Odoo a ouvert son premier bureau en Océanie à Côte Dorée, Australiele marché APAC le plus performant pendant cinq années consécutives.

L’équipe Odoo Australie au bureau de Gold Coast. (Autorisation : Odoo)

Parmi les logiciels de gestion d’entreprise les plus populaires au monde, Odoo voit des opportunités dans Queensland, Australie Le pôle technologique à la croissance la plus rapide qui reçoit la plus forte migration interétatique, pour donner aux entreprises, allant des PME et start-ups aux multinationales, des solutions de pointe. Odoo optimise également ses services en en partenariat avec 30 cabinets de conseil locaux en informatique et en développement de logiciels .

du Queensland L’esprit d’innovation s’aligne sur la mission de service d’Odoo, contribuant à la croissance record de l’entreprise en Australie en 2022. Odoo a connu une croissance de facturation remarquable de 77 %, desservant 62 % d’utilisateurs Odoo Enterprise supplémentaires en Océanie, et a enregistré une croissance de 151 % des prospects à partir de 2022. août 2023.

Puiser dans L’Australie secteurs les plus dynamiques, Odoo présente le succès de la transformation numérique des entreprises et de la centralisation des données dans les secteurs du bois, de l’énergie, du commerce et de la restauration du Great Southern Land.

Pour fournir une assistance transparente au marché unique d’Océanie, Odoo introduit des services de comptabilité localisés, notamment l’intégration avec A-NZ PEPPOL BIS Billing 3.0, la prise en charge de l’exportation de fichiers ABA, des rapports BAS et TPAR améliorés, ainsi que davantage de fonctionnalités de taxation. Avec des mises à niveau annuelles de produits, Australie étudie davantage de fonctionnalités de pointe sur le marché, telles que la banque ouverte, la gestion de la paie et des super fonds, ainsi que l’intégration de Starshipit, qui sortira avec Odoo 17 en novembre prochain.

“Nous recherchons des talents ayant un sens des affaires et désireux de faire partie de notre aventure dans Australieet Côte d’or est l’endroit idéal pour que nos employés puissent combiner travail, évolution de carrière et les meilleurs aspects du style de vie australien. Nous nous efforçons de créer un environnement agréable et positif où chaque individu peut avoir un impact sur l’entreprise et contribuer à notre croissance. Les conséquences au travail sont inestimables : fidélisation des employés, efficacité sur le terrain, team building uniques et boissons arvo du vendredi inégalées.” — Kelian Buitendijk, directeur chez Odoo (Australie)

Odoo consacre son succès en Océanie à Côte d’or, où les experts en technologie rencontrent des esprits innovants. Avec une augmentation évidente de l’emploi dans le secteur technologique Sud-est du Queensland, Odoo recherche activement des talents technologiques d’agrandir son équipe proactive et jeune d’ici 50 en 2024. Avec une culture de travail identique à ses autres bureaux internationaux en les États Unis, Hong Konget Dubaile bureau local encourage une hiérarchie plate et une exposition multiculturelle pour que ses employés évoluent avec l’évolution du secteur.

Pour redonner à la communauté, Odoo présente son programme éducatif aux étudiants universitaires locaux et propose des ateliers gratuits et un accès illimité à ses applications de vente, d’inventaire, de finance et bien d’autres applications de gestion, permettant aux étudiants d’ouvrir la voie à un entrepreneuriat réussi.

À propos de Odoo

Odoo est un logiciel belge de gestion d’entreprise en ligne doté d’une suite complète de modules commerciaux. Le fournisseur de services open source opère sur 18 sites dans le monde, dont les États Unis, Hong Konget Dubai. Avec 66 applications officielles et plus de 39 000 applications tierces, Odoo gère les finances, les ventes, les stocks et les processus de fabrication des entreprises, les ressources humaines, le marketing, la productivité des équipes, et bien plus encore.

