Belay Brummel et Wheaton Academy prêts pour une deuxième chance en séries éliminatoires – Shaw Local

À ce stade de sa carrière de footballeur, Belay Brummel n’est pas étranger aux secondes chances.

Ou même une troisième chance.

Le quart-arrière senior de la Wheaton Academy entame cette semaine sa deuxième aventure dans les séries éliminatoires, menant les Warriors, tête de série n ° 4, dans un match éliminatoire de première ronde de classe 4A contre la n ° 13 Providence vendredi à 19h30 à West Chicago.

Il y a un an, les Warriors ont perdu 48-14 face à l’éventuelle championne d’État 4A Joliet Catholic au deuxième tour.

Brummel a déclaré que les Warriors (8-1) sont une équipe plus forte et plus expérimentée cet automne.

« Faire les séries éliminatoires est toujours un objectif en début de saison, et nous l’avons accompli cette année et nous sommes heureux mais pas satisfaits », a déclaré Brummel. “Nous pensons que c’est le moment. Nous avons tous travaillé très dur pendant l’intersaison et pendant l’été.

Les Warriors entrent dans les séries éliminatoires sur une grosse vague après une victoire de 24-3 sur Aurora Christian lors de la semaine 9. Les Warriors ont établi un record du programme pour la plupart des victoires en saison régulière.

“En fin de compte, vous envisagez deux saisons réussies consécutives pour nous”, a déclaré l’entraîneur de la Wheaton Academy, Jim Johanik. « Vous regardez la progression d’un programme en années, pas seulement en une saison. Nous avons vu les trois dernières années depuis COVID une progression spectaculaire dans notre programme, dans la façon dont nous jouons, le coaching et les résultats sur le terrain. Nous nous sentons plutôt bien avec les choses.

À 6 pieds 2 pouces et 180 livres avec une moyenne pondérée cumulative élevée, Brummel est le quart-arrière idéal pour un programme cherchant à construire une base solide.

Brummel sait surmonter les obstacles et s’efforcer dans des situations difficiles. Il a été adopté à l’âge de cinq ans en Ethiopie par Jeff et Rebekah Brummel. Il a passé ses deux premières saisons à Aurora Christian et IC Catholic Prep avant de trouver un lieu d’atterrissage confortable pour les deux dernières saisons à la Wheaton Academy.

Brummel a déclaré que ses parents étaient ses plus grands partisans “depuis le premier jour”.

“Je leur suis tellement reconnaissant”, a-t-il déclaré. « Tout ce qu’ils veulent pour moi, c’est le meilleur. En ce qui concerne le football, c’est le deuxième pour eux. Ils se soucient de la personne que je suis et de ma relation avec le Christ. Mais ils me soutiennent aussi beaucoup, peu importe ce que je fais et le football est quelque chose qui me passionne. Ils s’investissent pour m’aider à atteindre mes objectifs.

Brummel, qui a réussi 1 850 verges et 24 touchés avec seulement quatre interceptions, commence à attirer l’attention de nombreux collèges, dont quelques écoles Big Ten.

“Belay connaît une excellente saison”, a déclaré Johanik. «Sa capacité à se tenir dans la poche et à livrer le ballon est spéciale. Son jeu de jambes dans la poche est vraiment bon. Il est capable de rester calme et de regarder vers le bas et de faire passer le ballon sur le terrain. Il a une grande force de bras.

Brummel a déclaré qu’il avait commencé à jouer au football en cinquième année et qu’il pouvait lancer le ballon à environ 65 mètres. Brummel a déclaré que l’attaque diversifiée des Warriors rend son travail beaucoup plus facile.

“Nous avons des athlètes dans chaque groupe de position, et chaque fois que le ballon est dans l’une de leurs mains, ils peuvent marquer”, a déclaré Brummel. “Mais ce qui le rend si spécial, c’est que tout le monde est si altruiste et nous voulons tous gagner.

Les Warriors ont une tâche difficile en essayant de vaincre Providence, un programme de grande envergure connu pour son succès dans les séries éliminatoires sur plusieurs décennies. Les Celtics sont testés au combat, avec des défaites contre les champions en titre Wheaton North (7A) et Joliet Catholic (4A) ainsi que des défaites contre les puissances, Loyola et St. Rita.

La seule défaite des Warriors a été une défaite 42-20 contre IC Catholic lors de la semaine 6. Joliet Catholic a battu les Warriors 48-14 la saison dernière lors d’un match éliminatoire de deuxième tour de classe 4A en route vers le titre d’État. Les deux équipes pourraient se rencontrer au deuxième tour.

“Nous regardons ce match à la façon dont nous avons regardé notre match contre IC Catholic (cette saison)”, a déclaré Johanik. «Ce sont deux programmes très comparables, en termes de taille, de bonne vitesse d’équipe. Nous avons joué dur IC Catholic, mais avons abandonné le gros jeu. Nous savons que nous pouvons jouer et concourir à ce niveau. Nous devons jouer avec confiance et réaliser que chaque jeu compte.

« L’équipe de Joliet Catholic est probablement une meilleure équipe que cette année, comme le temps nous le dira. Mais il y a une place pour nous ici. Il faudra du temps et des années pour développer des joueurs et identifier des opportunités pour attirer des talents dans le programme. Ces choses prennent du temps, mais nous pensions que l’année dernière cela pourrait fonctionner, et maintenant nous avons ensemble une bonne saison cette année.

Points bonus

York (9-0) a décroché sa première saison parfaite de neuf victoires en 102 ans d’histoire du programme. Les Dukes, qui ont remporté le West Suburban Silver, ont reçu la tête de série n ° 2 de la classe 8A, car ils accueilleront la 31e tête de série Oswego East… Glenbard West est une équipe à surveiller après s’être remise de sa défaite sur la route contre les Dukes. Les Hilltoppers (8-1) accueillent Lockport au premier tour lors de la 15e apparition consécutive en séries éliminatoires du programme… Glenbard East est également une équipe sur une séquence chaude, avec sept victoires consécutives entrant dans son match éliminatoire contre Minooka… Downers Grove South a capturé le West Suburban Titre d’or et accueillera Palatine dans un match 8A… Pendant ce temps, Wheaton North est sur le point de commencer une autre marche en séries éliminatoires après avoir remporté le titre 7A la saison dernière. Les Falcons (8-1) accueillent graveleux Willowbrook, qui a atteint les séries éliminatoires pour la sixième saison consécutive… Downers Grove North (6-3) se réjouit d’un retour aux séries éliminatoires, lorsqu’ils jouent à Lincoln Park… L’un des meilleurs affrontements du Le premier week-end oppose Nazareth (7-2) à Glenbard South (7-2) dans un match de premier tour 5A.