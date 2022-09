Les cinéastes remettent en question la façon dont les histoires d’amour autochtones ont été décrites avec la sortie de deux projets qui explorent les relations amoureuses et la sensualité au Festival international du film de Toronto de cette année.

Dans “Stellar”, de la scénariste et réalisatrice anishinaabe, Darlene Naponse, deux personnes recherchent le réconfort et la connexion pendant une seule nuit dans un bar de plongée alors qu’elles regardent le monde extérieur éclater par une fenêtre.

Le film est une adaptation de la nouvelle de Naponse du même nom et met en vedette Elle-Máijá Tailfeathers et Braeden Clarke dans les rôles-titres de She and He.

Une simple touche entre les deux personnages déclenche une connexion cosmique. Le film présente un dialogue minimal reposant plutôt sur le contact physique pour explorer la connexion des deux personnages l’un à l’autre.

Naponse dit qu’elle voulait montrer la force du toucher dans la communauté – un acte qui a été terni par les abus perpétrés dans le système des pensionnats et la rafle des années 60.

Le projet s’écarte d’un récit de traumatisme souvent vu avec des personnages autochtones dans les films et la télévision et revendique plutôt l’importance du lien physique avec les communautés des Premières Nations.

“Il s’agissait vraiment de vouloir comprendre, célébrer et explorer cette beauté de tomber amoureux et de se toucher”, a déclaré Naponse.

La connexion entre les deux personnages ouvre la voie à un nouveau récit – celui qui montre que le toucher peut restaurer le passé tout en apportant de l’espoir pour l’avenir.

Tailfeathers, qui est Blackfoot et Sami de la Première Nation Kainai, a rejoint le projet après que Naponse l’ait contactée directement pour le rôle de She.

















Le film met les téléspectateurs au défi de penser différemment l’amour autochtone et le futurisme autochtone, dit Tailfeathers.

Il y a un désir pour plus d’histoires d’amour, d’intimité et de guérison parce que ce sont des concepts qui ont été dépouillés des peuples autochtones pendant de nombreuses générations par le colonialisme, a-t-elle ajouté.

«Je pense juste à l’acte radical d’amour et de joie et à ce que cela signifie de ressentir en tant qu’Autochtone aujourd’hui en sachant tout ce que nous avons traversé. Il y a quelque chose de tellement radical dans la capacité de ressentir de l’amour, de la joie et de l’espoir. C’est un bel acte de récupération », a-t-elle déclaré.

Les complexités de l’amour et du sexe à l’écran impliquant des membres de la communauté BIPOC (noirs, autochtones et personnes de couleur) ne devraient pas être réduites à des stéréotypes ou à de la «pornographie traumatique», déclare la cinéaste tamoule VT Nayani, qui fait ses débuts au cinéma à TIFF avec “Cet endroit”.

L’histoire d’amour queer se déroule à Toronto en 2011, deux ans après que des Canadiens d’origine tamoule de tout le pays ont protesté contre le traitement réservé aux citoyens tamouls par le gouvernement sri-lankais. Il suit une femme tamoule et une femme mohawk et iranienne, alors qu’elles gèrent les responsabilités familiales, le déplacement et l’amour retrouvé.

















Dans le film, Kawenniiohstha vient de déménager du territoire mohawk de Kahnawake à la ville pour aller à l’école. À l’insu de sa mère, elle cherche également à se connecter avec son père iranien pour la première fois. Elle rencontre Malai, qui est aux prises avec l’idée de renouer avec son père alcoolique avant qu’il ne soit trop tard tout en encourageant son frère à faire de même. Les deux femmes développent une relation après une rencontre fatidique dans une laverie et un carnet perdu.

Nayani a co-écrit le film avec l’acteur mohawk Devery Jacobs, plus récemment connu pour son rôle dans la comédie dramatique FX “Reservation Dogs”, et l’acteur et écrivain iranien Golshan Abdmoulaie.

“Nous sommes dans la longue et longue saison des” drames traumatiques “. Je veux qu’il y ait de la joie, de l’espoir et un sentiment de possibilité parce que nous le méritons », a déclaré Nayani dans une interview.

“Quand je regarde mes communautés, je vois ce genre d’histoires d’amour. Je vois des personnes queer et d’autres personnes de couleur tomber amoureuses et avoir ces conversations tous les jours. C’est notre quotidien.”

En partageant des histoires et des expériences de vie, les trois écrivains ont découvert que même s’ils venaient de milieux culturels différents, il y avait des similitudes au sein de leurs communautés.

















Nayani a proposé la prémisse du film il y a près de dix ans lorsqu’un ami de la famille l’a approchée et lui a posé des questions sur l’importance de manifester sur des terres autochtones volées.

C’était une question que Nayani s’était elle-même posée après avoir participé à des manifestations à Toronto en 2009 à la suite des événements au Sri Lanka.

“Cela m’a vraiment montré à quel point il me manquait une relation et peut-être un sens des responsabilités envers les communautés autochtones ici en tant que personne dont la famille est arrivée ici pour un semblant de sécurité”, a déclaré Nayani dans une interview.

La cinéaste a ensuite posé sa propre question : « que se passe-t-il quand une femme autochtone et une femme fille de réfugiés se rencontrent ? Nayani voulait explorer à quoi ressemblent ces conversations.

L’acteur tamoul Priya Guns joue le rôle de Malai. Elle vivait à l’étranger lorsqu’on lui a envoyé le scénario pour la première fois.

Guns dit qu’elle a été attirée par le cinéma parce qu’il mettait les réalités des gens du BIPOC au premier plan et explorait des éléments de classe et de queerness.

“Tout de suite, je n’ai jamais rien vu de tel”, a-t-elle déclaré dans une interview.

“J’ai l’impression que si j’avais vu ce film grandir, beaucoup de choses auraient eu un sens.”