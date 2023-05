beIN SPORTS sera perdant lorsque Messi et Neymar quitteront le PSG

beIN SPORTS a dû croire qu’il avait gagné à la loterie lorsque le PSG a décroché Lionel Messi pour compléter un trio avec Neymar et Kylian Mbappé. À l’été 2021, LaLiga a trouvé une nouvelle maison sur ESPN et son service de streaming payant, ESPN +. À l’époque, Messi quittait la Liga après la crise financière à Barcelone. Il est tombé dans le giron du PSG. Par conséquent, Messi conserverait ses matchs de championnat national sur beIN SPORTS, qui détient les droits de la Ligue Un.

Flash forward à la fin de la campagne 2022/23, et le PSG s’effondre au niveau des coutures. Même si le club va remporter son record de 10e titre de Ligue 1, il va perdre à la fois Messi et Neymar. Le premier est en querelle avec le club et ses supporters suite à un voyage payé en Arabie Saoudite. Neymar, le joueur pour lequel le PSG a payé une somme record à l’été 2017, est également sous le feu des projecteurs des supporters du PSG. Ils se sont rassemblés devant sa maison en lui chantant de sortir du club. Cela pourrait être un facteur contributif à son départ imminent.

Le PSG se remettra de ses pertes. Le financement du club mènera à des trophées, même s’il ne compte pas deux des plus grands joueurs de cette génération.

Comment le départ de Messi et Neymar affecte beIN SPORTS

beIN SPORTS, en revanche, n’a pas cette chance. La Ligue 1 n’a pas le tirage au sort des autres grandes ligues européennes. De plus, la Ligue 1 est le principal générateur de contenu de beIN en Europe. Oui, il a les droits sur la Super Lig turque, et Galatasaray et Fenerbahçe peuvent faire la une des journaux. Cependant, la Ligue 1 est en concurrence directe avec la Premier League, la Bundesliga, la Liga et la Serie A.

Un rôle majeur dans cette bataille est le pouvoir des étoiles, en particulier en l’absence de véritable concurrence. La Serie A a eu quatre vainqueurs de haut vol différents au cours des quatre dernières saisons, y compris la campagne 2022/23 avec Naples.

La Bundesliga est similaire à la Ligue 1 dans sa domination d’un club, mais la ligue collective est un meilleur standard. L’apparition de Leverkusen en demi-finale de la Ligue Europa cette saison et la victoire de l’Eintracht Francfort il y a une saison en disent autant.

La Liga a le pouvoir vedette que la Ligue 1 a juste à plus grande échelle. Barcelone et le Real Madrid ont des adeptes massifs aux États-Unis. De plus, avoir des noms comme Robert Lewandowski, Karim Benzema, Luke Modric et Pedri ou Gavi aide ESPN+ avec cette promotion.

Une fois Messi et Neymar partis, la Ligue 1 n’est plus qu’à Kylian Mbappé en termes de talents éprouvés de classe mondiale. Pour ne rien enlever à des clubs comme Lyon, Marseille, Monaco ou Lille, mais Neymar et Messi peuvent mieux conduire les téléspectateurs vers une chaîne, même s’il s’agit d’une ligue moins populaire comme la Ligue 1. Si beIN SPORTS va promouvoir un match amical entre Messi et Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, cela peut amener les gens à regarder un trio de tête tant vanté au PSG.

beIN dépendant du PSG

Si le PSG est le principal coupable du succès de beIN, le diffuseur doit fortement encourager une nouvelle signature. De plus, avec Kylian Mbappé toujours à la rumeur pour quitter le PSG pour un géant plus traditionnel comme le Real Madrid, les stars de la Ligue 1 pourraient s’estomper.

Par conséquent, beIN SPORTS doit certainement espérer que l’une de ces signatures potentielles se concrétise. À partir de maintenant, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Victor Osimhen, Bernardo Silva et d’autres pourraient rejoindre l’équipe. Chacun de ces noms est talentueux et a la capacité d’être génial. Cependant, jusqu’à ce que le PSG puisse livrer en Europe et montrer à un public plus mondial ce dont il est capable, les fans plus occasionnels aux États-Unis n’auront aucune envie de se connecter.

Messi porte un public, tout comme Neymar. Sans ces deux stars de la ligue, beIN SPORTS pourrait être gravement gêné dans sa couverture du football.

PHOTO : IMAGO / ActionPictures