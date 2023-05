beIN SPORTS et DAZN s’associent pour lutter contre les streams illégaux

DAZN et beIN SPORTS soutiennent un nouveau groupe de travail mondial dont la mission est de lutter contre les flux illégaux de sports. Le piratage du streaming de football est un problème majeur pour les services de streaming, tels que beIN SPORTS et DAZN. Une estimation de Parks Associates évalue le coût du piratage à 113 milliards de dollars pour les services de streaming d’ici 2027.

Selon le Financial Times, cette task force a pour objectif d’identifier et de cibler les opérations de piraterie sportive. Ensuite, il utilisera le maintien de l’ordre et des organisations connexes comme Interpol et Europol pour appliquer les sanctions.

La coalition anti-piratage de Los Angeles Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) est le fer de lance de ce mouvement. Ce groupe a de l’expérience dans la répression du piratage sportif. De plus, il a travaillé avec beIN SPORTS dans le passé. Lors de la Coupe du monde 2022, ACE et beIN SPORTS ont identifié un groupe de piratage au Maroc qui utilisait les diffusions de beIN de la Coupe du monde. Il a réussi à arrêter cette opération.

Alors que les services de streaming continuent d’être la norme en matière d’audience sportive, de plus en plus de fans cherchent à regarder uniquement via Internet. Selon Synamedia, de nombreuses personnes ont en fait payé pour des flux illégaux. Dans de nombreux cas, ils étaient prêts à payer pour passer aux fournisseurs légitimes.

beIN SPORTS et DAZN souffrent de streams illégaux

Même si beIN SPORTS et DAZN ont un catalogue limité d’offres de football pour le public américain, ils sont des acteurs majeurs en Europe et dans le reste du monde. Par exemple, les flux illégaux ont un impact direct sur la couverture par les fournisseurs des compétitions nationales et de l’UEFA Champions League.

Jan van Voorn, vice-président exécutif et directeur d’Ace, affirme que le fait qu’un fournisseur majeur comme DAZN rejoigne la cause prouve qu’il s’agit d’un problème majeur.

« L’ajout de DAZN et la création du groupe de travail Ace sur le piratage sportif marquent un tournant pour Ace et confirment une fois de plus que nous sommes le partenaire essentiel de quiconque reconnaît la menace du piratage pour son entreprise. »

PHOTO : IMAGO / NurPhoto