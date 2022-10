beIN SPORTS en Español – World Soccer Talk

Pour les fans de football hispanophones, beIN SPORTS en Español est un incontournable pour la couverture. Les jeux et le contenu réels durent plus longtemps que beIN SPORTS en tant que réseau. Mais, il y a de légères différences dans la couverture.

Pendant des années, l’attraction principale de beIN SPORTS en Español a appartenu à LaLiga. Les émissions en anglais et en espagnol couvraient souvent les mêmes jeux, mais évidemment pour des publics différents. Par exemple, des jeux notables le week-end, comme El Clásico, bénéficieraient toujours d’une double couverture pour l’ensemble de chaînes beIN. Il y a cependant eu quelques cas où la chaîne beIN SPORTS diffusait un jeu et son homologue espagnol en montrait un autre.

Un certain nombre de fournisseurs autorisent l’accès. Pourtant, ce n’est pas un pilier des principaux fournisseurs. L’exemple clé est DirecTV. Le fournisseur de satellites a abandonné beIN SPORTS et la version espagnole en 2018. Un différend contractuel a conduit à la pause, et les deux parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord depuis lors.

Pourtant, il existe de nombreuses façons d’accéder à ces canaux. Pour la télévision par câble et par satellite, Spectrum, DISH et d’autres câblodistributeurs diffusent la chaîne. Rappelez-vous que ce n’est pas une garantie, cependant. Ensuite, côté streaming, la plupart des fournisseurs donneront accès à la chaîne. fuboTV et Sling portent la chaîne. Cependant, Hulu ne fournit pas d’accès. De plus, YouTube TV n’a ajouté beIN SPORTS en Español qu’en septembre 2021. Heureusement, à cette époque, les fans de football ont acquis une autre méthode pour regarder le beau match juste avant la saison.

Au moment de mettre sous presse, beIN SPORTS en Español est également disponible via Charter, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband et Claro TV, entre autres.

Comme son nom l’indique, cette chaîne est uniquement en espagnol. Pas besoin de s’inquiéter pour le public anglophone, car beIN SPORTS propose le même contenu.

La chaîne détenait simultanément les droits d’action de la Liga et de la Ligue Un. Malheureusement pour beIN Media Group, LaLiga est passée à ESPN avant la saison 2021/22. Cependant, il y avait une fortune.

beIN SPORTS détenait les droits de diffusion de la Ligue Un aux États-Unis. Ainsi, Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar jouent leurs matchs de championnat chaque week-end sur beIN SPORTS en Español. La ligue française peut ne pas sembler la plus excitante, mais elle offre l’occasion de voir des bouleversements occasionnels. Par exemple, le LOSC Lille a choqué le monde du football en remportant un titre de champion en 2020/21.

De plus, beIN SPORTS détient également les droits américains sur la Super Lig turque, la Ligue des champions africaine, la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe de la Confédération de la CAF.

Pourtant, la concurrence la plus intense sur la chaîne se déroule en Amérique du Sud. Il est normal que beIN SPORTS en Español couvre la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana de la CONMEBOL. La Copa Libertadores est peut-être la compétition interclubs la plus intense au monde. L’équivalent de la Ligue des champions pour l’Amérique du Sud, les équipes d’Argentine, du Brésil et d’autres nations latines offrent une action et un drame intenses.

Sans aucun doute, de nombreux fans de football hispanophones aux États-Unis utilisent la chaîne espagnole pour regarder la Copa Libertadores. Santos, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Palmeiras, Olimpia et Flamengo ne sont que quelques-unes des équipes qui ont remporté le tournoi. Le flair sud-américain est prédominant sur beIN SPORTS en Español à travers cette couverture, ainsi que les talents du Paris Saint Germain et de la Ligue Un.

