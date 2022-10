beIN SPORTS Connect – Parlons football mondial

beIN SPORTS Connect est le service de streaming over-the-top de beIN Media Group. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’une “chaîne” que vous pouvez trouver sur votre fournisseur de télévision, il s’agit d’une application ou d’un site Web pour diffuser des sports. Bien sûr, cela signifie qu’un abonnement à un fournisseur ou à un service qui propose beIN SPORTS est nécessaire.

Par exemple, les goûts de fuboTV, Cox et DISH permettent tous l’accès à beIN SPORTS Connect. Cependant, DirecTV a abandonné la chaîne en 2018.

De plus, un abonnement individuel n’existe pas. Vous ne pouvez pas vous abonner uniquement à ce service dans le but d’économiser de l’argent. Vous devez plutôt vous abonner à un fournisseur de services qui propose beIN SPORTS afin d’accéder au contenu du site Web supplémentaire.

Option d’affichage recommandée :

Plonger plus profondément dans beIN SPORTS Connect

En raison de la nature du site Web utilisant des options de diffusion en continu, les possibilités de visualisation des supports sont vastes. Traditionnellement, les gens regardent sur leur téléviseur. Une Apple TV, Roku, Xbox, Playstation ou un simple ordinateur portable ou téléphone suffira à regarder. Une mise en garde à cela est que l’Amazon Fire Stick n’a pas d’application à télécharger. Par conséquent, vous devrez soit utiliser la mise en miroir d’écran sur vos appareils, soit une sorte de connexion par câble pour connecter le service à votre téléviseur.

Le service va bien au-delà des deux chaînes que vous obtenez sur la sélection traditionnelle. Habituellement, seuls beIN SPORTS et beIN SPORTS en Español peuvent être trouvés sur les guides TV. Cette application et ce site Web offrent neuf options supplémentaires en termes de jeux à regarder. Ces neuf chaînes de diffusion proposent des jeux qui peuvent voler sous le radar, les deux chaînes susmentionnées diffusant les plus gros jeux de certaines plages horaires.

Matchs à venir sur Bein Sports Connect :

Ce service propose des émissions en anglais et en espagnol. Généralement, les chaînes supplémentaires sont des émissions en anglais.

Alors, quels matchs seront disponibles tout au long de la saison de football sur le service de streaming de beIN SPORTS ?

couverture football beIN SPORTS Connect

Sans surprise, une grande partie du contenu du service de streaming reflète celui de ce qui apparaît sur la chaîne beIN SPORTS. Vous trouverez la Ligue Un, la Super Lig turque, des tournois de clubs et de pays africains et des compétitions sud-américaines.

beIN avait également une couverture de LaLiga aux États-Unis, mais n’a pas pu récupérer les droits. De plus, ESPN a payé des frais plus élevés pour diffuser l’élite espagnole aux États-Unis. Pourtant, les compétitions énumérées ci-dessus ne manquent pas d’intensité et de drame. En fait, certains diront que ces compétitions sont plus intenses et même.

beIN SPORTS Connect : tant de choix

Une différence est qu’il y a simplement plus de jeux parmi lesquels choisir sur le service de streaming. Comme indiqué précédemment, il y a 11 canaux à choisir. Seuls deux d’entre eux seront disponibles sur la sélection d’un fournisseur de télévision ordinaire. Par conséquent, les fans ultimes de football doivent utiliser beIN SPORTS Connect pour se tenir au courant de l’actualité mondiale du football.

Par exemple, la Ligue Un programme trois à quatre matchs le dimanche en même temps (9 h, heure de l’Est). Il y a toujours la possibilité qu’il y ait deux ou trois jeux de chapiteau dans ce créneau horaire. beIN SPORTS diffusera probablement le plus grand match ou l’équipe, comme le PSG ou Lyon. Les autres jeux ne seront disponibles que sur beIN SPORTS Connect.

Bien sûr, l’application et le site Web sont également toujours utiles si vous êtes simplement loin de votre téléviseur normal.

Chaînes de football

Chaînes de football