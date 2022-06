Beijing Fengtai : la plus grande gare d’Asie rouvre après un énorme relooking

(CNN) — La plus ancienne gare de Pékin a fait peau neuve au XXIe siècle.

La gare de Fengtai, qui a été construite en 1895, a achevé un processus de rénovation pluriannuel et a rouvert le 20 juin 2022.

La gare réinventée – présentée comme la plus grande d’Asie – compte 32 quais de train, ainsi que des salles d’embarquement, des restaurants et d’autres commodités réparties sur 400 000 mètres carrés. À son apogée, la gare pourra accueillir 14 000 passagers par heure sur un mélange de trains à grande vitesse et réguliers ainsi que sur des lignes de métro.

“La conception des chantiers à double couche – avec des trains à grande vitesse circulant au sommet et des trains à vitesse normale circulant au sol – permet d’économiser beaucoup d’espace”, a déclaré Ma Hui, ingénieur en chef du projet de construction, au journal d’État China Daily.

“La conception unique a changé l’agencement de la gare ferroviaire traditionnelle. C’est une manière innovante d’organiser les fonctions d’une gare ferroviaire”, a-t-il ajouté.

L’une de ces caractéristiques uniques est une centrale photovoltaïque sur le toit, qui génère de l’électricité pour le bâtiment.

La gare originale de Fengtai a fermé en 2010. Zhang Chenlin/Xinhua/ZUMA Press

Bien que la Chine reste fermée à la plupart des touristes internationaux, Fengtai dessert déjà des lignes ferroviaires de la capitale à Shanghai, Guangzhou et d’autres hubs. Une liaison entre Fengtai et la gare de Kowloon à Hong Kong est prévue lorsque la ville rouvrira sa frontière avec le continent.

Rendre les voyages en train plus rapides est une entreprise colossale dans le pays le plus peuplé du monde.

En 2020, 75% des villes chinoises de 500 000 habitants ou plus avaient une ligne ferroviaire à grande vitesse. L’objectif est d’avoir 70 000 kilomètres (44 000 miles) de train à grande vitesse couvrant le pays d’ici 2035.

Et il ne s’agit pas seulement de relier les régions chinoises.

En tant qu’élément central de l’initiative d’infrastructure mondiale “la Ceinture et la Route” du pays, le rail est un moyen pour la Chine d’établir des relations plus étroites avec d’autres pays voisins.

Une liaison ferroviaire de 620 milles reliant le Laos à la province du Yunnan, dans le sud de la Chine, a été ouverte en octobre 2021.

La Chine tient également à établir des records avec ses projets d’infrastructure. La gare ferroviaire la plus profonde du monde, Badaling Great Wall Station, à la périphérie de la capitale chinoise, a fait ses débuts avant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022.

Ben Jones a contribué au reportage.