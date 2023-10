Behind the Attraction La saison 2 revient sur Disney+ le 1er novembre

La saison 2 de Behind the Attraction débute le 1er novembre. Image: Disney+

Une partie de ce qui fait qu’aller à un Parc Disney tellement magique essaie de comprendre comment tout cela est possible. Comment les structures des manèges s’intègrent-elles si parfaitement dans le parc ? Comment font-ils pour lancer des feux d’artifice comme celui-ci tous les soirs ? Qui prépare toute cette nourriture ? Disney préfère normalement garder tout cela secret, mais il autorise un spectacle pour tirer le rideau, et la saison deux est enfin là.

Ce spectacle s’appelle Derrière l’attraction et son une série documentaire emmenant les fans dans les coulisses des attractions Disney. Produit par nul autre que Dwayne Johnson (tu le connais) ainsi que Brian Volk-Weiss (Les films qui nous ont fait), la première saison de 2021 comptait 10 épisodes explorant tout, de Jungle Cruise et Haunted Mansion à Space Mountain et It’s a Small World. Cette saison est plus courte avec seulement six épisodes et jettera un coup d’œil à Pirates des Caraïbes, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, Epcot, la nourriture Disney et les Nighttime Spectaculars. Voici la bande-annonce.

Derrière l’attraction Saison 2 | Bande-annonce officielle | Disney+

Si vous êtes fan des parcs Disney, la première saison de la série était un petit miracle. Il y avait tellement de choses à apprendre et à voir sur toutes ces attractions et même si la saison deux ramasse un tout petit peu les restes en termes de manèges Disney, il devrait être fascinant d’en apprendre davantage sur des endroits comme Epcot et des manèges comme Indiana Jones Adventure et Pirates des Caraïbes, dont chacun a fait l’objet d’importantes rénovations ces dernières années. De plus, la nourriture dans les parcs Disney est primordiale. Qu’est-ce qui se passe là-dedans ? J’ai hâte de le découvrir.

La deuxième saison de Derrière l’attraction fait ses débuts sur Disney+ le 1er novembre. WRegardez la première saison de l’émission ici.

