Behati Prinsloo revient sur les réseaux sociaux avec un message franc après les allégations de tricherie d’Adam Levine

Behati Prinsloo a fait son retour sur les réseaux sociaux vendredi, envoyant apparemment un message aux ennemis après le scandale de tricherie impliquant son mari, le leader de Maroon 5, Adam Levine.

Dans une photo publiée sur son histoire Instagram, Prinsloo colle son majeur à un appareil photo.

La photo, qui montre également Prinsloo tirant la langue, est un retour en arrière d’un défilé de mode Victoria’s Secret. Elle porte une chemise noire associée à un short en jean et une paire de collants noirs.

Les médias sociaux sont entrés dans une frénésie le mois dernier lorsque l’influenceuse et mannequin Sumner Stroh a réalisé une vidéo TikTok accusant Levine de lui avoir envoyé des messages séduisants sur Instagram et de s’être également engagée dans une liaison physique avec elle pendant un an. Elle prétend qu’il lui a dit que son mariage avec Prinsloo était terminé et qu’ils s’étaient séparés.

ADAM LEVINE ACCUSÉ D’ENVOYER DES TEXTES FLIRTANTS À 20 ANS: “JE SAVAIS QUE C’ÉTAIT BIZARRE”

Stroh a continué à dire qu’elle avait rompu l’affaire quand elle s’est rendu compte que lui et Prinsloo étaient toujours mariés. Mais cela n’aurait pas empêché Levine de continuer à lui envoyer un message. Elle a même affirmé qu’il l’avait contactée après avoir découvert que sa femme était enceinte de son troisième enfant en disant qu’il voulait donner son nom au bébé.

Après que le TikTok de Stroh ait pris de l’ampleur, d’autres femmes ont commencé à accuser Levine de leur envoyer des messages séduisants.

Bien que Levine ait nié s’être jamais engagé physiquement dans une liaison, il a admis avoir “franchi la ligne”. Dans la même déclaration, il a également présenté ses excuses à sa femme pour ses erreurs.

“On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier les choses. J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière flirteuse. Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie », a déclaré Levine.

« Dans certains cas, cela est devenu inapproprié ; j’ai abordé cette question et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille », a-t-il ajouté. “Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être aussi naïf et assez stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi a été la plus grande erreur que j’aie jamais pu commettre… nous nous en sortirons. Et nous le ferons passer à travers ensemble.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

De nombreuses célébrités ont contesté ses excuses, suggérant que cela ressemblait davantage à Levine regretté de s’être fait prendre. Chrishell Stause, star de “Selling Sunset”, n’a pas apprécié son utilisation du mot “nous” dans ses excuses.

“Quand je m’excuse d’avoir triché publiquement, je déteste le – nous nous en sortirons ensemble avec un homme”, a tweeté Stause. « Ne parle pas pour elle. Tu en as assez fait.

Cependant, le couple a continué à faire front commun, après avoir été photographié ensemble plusieurs fois post-scandale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Prinsloo et Levine, qui sont déjà parents de filles Dusty Rose, 6 ans, et Gio Grace, 4 ans, attendent leur troisième enfant ensemble.