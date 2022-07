Behati Prinsloo porte un bikini string noir à Maui : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewy/BACKGRID

Behati Prinsloo a montré sa silhouette impeccable dans une nouvelle série de photos prises lundi! Le mannequin de Victoria’s Secret, 34 ans, a porté un bikini string noir révélateur alors qu’elle se rendait à la plage de Maui le 18 juillet pour s’amuser en été. Behati et son mari Adam Levine43 ans, fêtent leur 8e anniversaire de mariage le 19 juillet. Leurs adorables petites filles Rose poussiéreuse5, et Gio Grâce4 ans, ont rejoint leurs parents en vacances tropicales.

Plus à propos Behati Prinsloo

Le chanteur de Maroon 5 et sa femme mannequin namibienne se sont mariés le 19 juillet 2014 lors d’une magnifique cérémonie à Cabo San Lucas, au Mexique, présidée par la star de Moneyball Jonas Colline et en présence de célébrités dont Jason Segal et Robert Downey Jr, entre autres. Behati a parlé de ses sentiments sur le mariage dans une interview de 2014 avec En plusdisant que c’est “la chose la plus incroyable qui soit”.

“Je me sens bien”, a-t-elle déclaré à la sortie du Victoria’s Secret Fashion Show 2014. « C’est juste une solidité. Tu es avec la personne que tu devrais être, donc c’est un sentiment très réconfortant et incroyable, mais je ne me sens pas différent. Behati a également un tatouage à trois points sur son annulaire, et elle en a révélé la signification. “Les trois points signifient ne faire qu’un avec la terre”, a-t-elle dit En plus. “Je le voulais sur mon doigt de mariage donc si j’enlève mes bagues… je voulais quelque chose à [convey] Je suis pris.”

La vie de Behati avec sa famille est clairement importante pour elle. Elle est allée sur Instagram en septembre 2021 pour publier une photo réconfortante en noir et blanc de toute la famille pataugeant dans l’océan. “Tout mon cœur, été 2021”, a-t-elle légendé la photo.

Adam ressent clairement la même chose et a publié un doux hommage d’anniversaire à sa femme en 2018, à côté d’une photo élégante de ses lunettes de soleil blanches à bascule. “La reine a 30 ans aujourd’hui”, a-t-il légendé la photo du 16 mai, il y a quatre ans. « C’est une légende. C’est LA plus méchante. En quelques années seulement, nous avons ri et aimé plus fort que la plupart. Je me réveille chaque matin reconnaissant que tout n’était pas un rêve. Voici mille ans de plus. Je vous aime [Behati Prinsloo] avec tout ce que j’ai.