Behati Prinsloo montre sa bosse de bébé dans une robe noire moulante – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Behati Prinsloo avait l’air totalement magnifique dans une récente paire de selfies partagée sur son histoire Instagram le dimanche 16 octobre. Le mannequin, 34 ans, a secoué une robe noire moulante alors qu’elle sortait sa bosse de bébé pour la paire de photos miroir, avant elle et son mari Adam Levine, 43 ans, ont leur troisième enfant ensemble.

Behati et Adam ont déjà deux filles Rose poussiéreuse, 6, et Gio Grace, 4. Le couple a annoncé qu’il attendait son troisième enfant, Behati publiant un selfie montrant son baby bump en septembre. Avec deux filles, une source proche du couple a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’ils espéraient un petit garçon. “Adam adore ses filles et il aime être un père fille plus que tout au monde. Il serait ravi de toute façon, et bien sûr, il veut juste que le bébé soit en bonne santé. Mais au fond d’eux, Adam espère vraiment que ce sera un garçon cette fois-ci », ont-ils déclaré.

Le mannequin de Victoria’s Secret a partagé les photos quelques semaines après que plusieurs femmes ont allégué que son mari leur avait envoyé des textos coquins. Un modèle Sumner Stroh a été la première à s’exprimer, affirmant qu’elle avait eu une liaison avec le leader des Maroon 5. Adam a nié avoir trompé sa femme, mais a reconnu qu’il avait “franchi la ligne”. Dans la première photo de Behati sur son Instagram après le scandale, elle a posté une photo d’elle montrant son majeur devant la caméra.

Depuis que les femmes se sont manifestées, Adam et Behati ont été vus ensemble à plusieurs reprises, y compris avec leurs filles, et il est clair que le mannequin est resté aux côtés de son mari au milieu du scandale. Des sources proches de la paire ont révélé à HollywoodLa Vie que la chanteuse “Moves Like Jagger” a été si reconnaissante d’être restée derrière lui tout au long de tout, y compris la planification d’une escapade romantique pour eux deux. Un autre initié a expliqué à quel point Adam était heureux de ne pas perdre sa famille. “Adam sait à quel point il a failli tout perdre et il est si incroyablement reconnaissant qu’elle ne l’ait pas fui à ce sujet. Il aime tellement Behati et ses enfants et il a été bouleversé ces derniers jours parce que l’idée de perdre sa famille lui est insupportable », ont-ils déclaré.

