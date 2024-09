BEETLEJUICE reste en tête du box-office national alors que TRANSFORMERS ONE sous-performe

Transformers 1 est arrivé en deçà des attentes, permettant Beetlejuice Beetlejuice pour conserver la première place du box-office national pour la troisième semaine consécutive.

Les analystes prévoyaient entre 30 et 40 millions de dollars de recettes pour le film d’animation de Paramount, qui n’a finalement rapporté que 25 millions de dollars dans 3 978 salles. Le film, dont le budget annoncé était de 75 millions de dollars, a également rapporté 14 millions de dollars à l’international, pour un total mondial de 39 millions de dollars.

La suite tant attendue de Tim Burton a rapporté 26 millions de dollars dans 4 172 cinémas, portant son total national à 225 millions de dollars et 329,7 millions de dollars dans le monde.

Transformers 1 a reçu des critiques positives (89% sur Rotten Tomatoes) et de bons scores d’audience, donc on pense que les ventes de billets pourraient rebondir au cours des prochaines semaines.

« C’est une ouverture tiède pour une adaptation d’animation dans une série live-action », déclare David A. Gross, du cabinet de conseil en cinéma Recherche sur le divertissement en franchise. « Les attentes de l’industrie sont élevées pour une grande série comme celle-ci, mais une adaptation en animation ne saura pas séduire la totalité, ni même la majorité, du public des films live action », ajoute Gross. « C’est un changement trop important. »

Les studios Marvel Deadpool et Wolverine a continué à très bien performer, prenant la cinquième place après Ne lâche jamais prise, la substanceet Ne dis pas de malLe premier film MCU classé R a rapporté 627 millions de dollars aux États-Unis et 1,317 milliard de dollars dans le monde.

Beetlejuice est de retour ! Après une tragédie familiale inattendue, trois générations de la famille Deetz rentrent chez elles à Winter River. Toujours hantée par Beetlejuice, la vie de Lydia est bouleversée lorsque sa fille adolescente rebelle, Astrid, découvre la mystérieuse maquette de la ville dans le grenier et que le portail vers l’au-delà est accidentellement ouvert. Alors que des problèmes se préparent dans les deux royaumes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que le démon malicieux revienne pour déchaîner son propre genre de chaos.

Burton, un genre à lui tout seul, réalise à partir d’un scénario d’Alfred Gough et Miles Millar (Mercredi), histoire de Gough & Millar et Seth Grahame-Smith (Le film LEGO Batman), basé sur des personnages créés par Michael McDowell et Larry Wilson. Les producteurs du film sont Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper et Burton, avec Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith et David Katzenberg comme producteurs exécutifs.

Les créatifs de Burton dans les coulisses incluent le directeur de la photographie Haris Zambarloukos (Meg 2 : La Tranchée, Crime de l’Orient Express); des collaborateurs antérieurs et fréquents tels que le concepteur de production Mark Scruton (Mercredi), rédacteur en chef Jay Prychidny (Mercredi), la créatrice de costumes oscarisée Colleen Atwood (Alice au pays des merveilles, Sweeney Todd : Le diabolique barbier de Fleet Street, Sleepy Hollow), Neal Scanlan, superviseur créatif des effets spéciaux de créatures et de maquillage, récompensé par un Oscar (Sweeney Todd : Le diabolique barbier de Fleet Street, Charlie et la chocolaterie), le compositeur nominé aux Oscars Danny Elfman (Big Fish, L’Étrange Noël de Monsieur Jack, Batman); et la créatrice de coiffure et de maquillage oscarisée Christine Blundell (Sens dessus dessous).