Beetlejuice remporte le box-office face à Transformers : One grâce à un retournement de situation surprenant

Dites son nom trois fois car il vient de remporter le box-office du week-end.

« Beetlejuice Beetlejuice, » La suite de la comédie d’horreur de Tim Burton de 1988, a pris la première place du box-office pour la troisième semaine consécutive, rapportant 26 millions de dollars, selon les estimations du studio.

Il a devancé de peu la nouvelle sortie du week-end, « Transformers : One », l’histoire animée des origines d’Optimus Prime avec les voix de Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry et Scarlett Johansson, qui a rapporté 25 millions de dollars.

Le film « Beetlejuice » de Warner Bros., avec Michael Keaton et Winona Ryder, a ouvert il y a trois semaines avec 110 millions de dollars et a depuis rapporté plus de 226 millions de dollars aux États-Unis, selon Box Office Mojo.

UNE STATUE DE « BEETLEJUICE 2 » VOLÉE SUR LE PLATEAU DE TOURNAGE DÉCLENCHE UNE ENQUÊTE POLICIÈRE

Selon Le Hollywood Reporter, « Transformers : One » a reçu d’excellentes critiques et a même fait le buzz en matière de récompenses, mais les fans sur les réseaux sociaux étaient « confus quant au statut d’animation du film ». Le média a ajouté que Paramount, le studio derrière le film, espère que le film aura une certaine force de frappe dans les salles de cinéma au cours des prochaines semaines.

Le film d’horreur de James McAvoy « Speak No Evil » a obtenu la troisième place au box-office avec 5,9 millions de dollars au cours de sa deuxième semaine, pour un total combiné de 21,5 millions de dollars.

Le top 5 est complété par les Halle Berry Le film d’horreur « Never Let Go » est arrivé en quatrième place avec 4,5 millions de dollars, tandis que « Deadpool & Wolverine » de Ryan Reynolds et Hugh Jackman a remporté 3,9 millions de dollars lors de son neuvième week-end dans les salles.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR FOX BUSINESS

Le film a également eu un impact sur le box-office. Demi Moore fait beaucoup parler d’elle Le film d’horreur corporel « The Substance », qui a obtenu la sixième place avec 3,1 millions de dollars, et n’a été projeté que sur des écrans limités lors de son premier week-end.

« Suis-je raciste ? », dans lequel le chroniqueur conservateur Matt Walsh se fait passer pour un « stagiaire DEI », a obtenu la septième place avec 2,9 millions de dollars.

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI

« Reagan », avec Dennis Quaid, « Jung Kook: I am Still » et « Alien Romulus » ont complété le top 10 des films au box-office.