Beetlejuice La bande-annonce de Beetlejuice met en vedette Keaton et Ortega dans la suite du film

Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice dans Warner Bros. Pictures, « Beetlejuice Beetlejuice ».

Parisa Taghizadeh/Warner Bros.

Michael Keaton est de retour et il adore ça dans la première bande-annonce complète de la suite du long métrage du réalisateur Tim Burton Jus de Beetle Jus de Beetle.

Warner Bros.’ La suite très attendue du film original de Burton de 1988 sortira en salles le 6 septembre. En plus de Keaton dans le rôle principal, le casting comprend Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega et Willem Dafoe. .

Le film est centré sur Lydia Deetz (Ryder) et sa famille rentrant chez eux après une tragédie, puis faisant face plus tard aux conséquences lorsque sa fille, Astrid (Ortega), ouvre le portail vers l’au-delà. Jus de BeetleJuice de BeetleLa bande-annonce de la série a fait ses débuts en mars et mettait en vedette Keaton déclarant à un Ryder étonné : « Le jus est lâche ».

Burton réalise la suite à partir d’un scénario de Mercredi les showrunners Alfred Gough et Miles Millar, avec Seth Grahame-Smith crédité pour son travail sur l’histoire du film. Burton, Dede Gardner, Tommy Harper, Jeremy Kleiner et Marc Toberoff sont les producteurs.

Le film de 1988 a récolté 73 millions de dollars au box-office (195 millions de dollars aujourd’hui) et a remporté l’Oscar du meilleur maquillage. Il a également donné naissance à une série télévisée d’animation et à une comédie musicale à Broadway.

Bien qu’elle soit nouvelle dans la franchise, Ortega a déjà travaillé avec Burton, qui a été réalisatrice et productrice de sa série Netflix. Mercredi.

Burton et le casting ont fait leurs débuts Jus de Beetle Jus de Beetle images le mois dernier à CinemaCon, où le réalisateur a expliqué à la foule sa motivation pour faire la suite : « Je me suis intéressé à ce qui est arrivé à la famille Deetz. »

De plus, Keaton a admis au public de l’événement qu’il avait déjà regardé le nouveau film deux fois. Il a ajouté : « Mais je dois vous le dire. C’est vraiment bien.