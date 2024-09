« Beetlejuice Beetlejuice » ne minimise pas les risques des reboots

Laissez une année imprévisible au cinéma connaître l’un de ses meilleurs démarrages au box-office une semaine après la fin de l’été.

Beetlejuice, la première suite du classique de Tim Burton de 1988, entame son deuxième week-end vendredi, juste après un week-end de lancement de 111 millions de dollars, ce qui en fait le troisième meilleur démarrage national de l’année.

Il serait facile de penser qu’il est grand temps de donner une suite à tous les films. Après tout, « Twisters » d’Universal a été l’un des meilleurs films de l’été, malgré le peu de liens avec son prédécesseur, au-delà de la pluralisation de son titre.

Mais il y a encore d’autres titres rebootés qui arrivent dans les mois à venir et qui pourraient nous rappeler que dépoussiérer une vieille propriété intellectuelle pour une autre fois ne fonctionne pas toujours.

Considérez, par exemple, que le week-end d’ouverture de la suite de « Beetlejuice » a rapporté presque autant que la sortie nationale de « Ghostbusters : Frozen Empire » en mars, qui a culminé à un peu moins de 113 millions de dollars, en dessous des près de 130 millions de dollars de « Ghostbusters : Afterlife » de 2021, sorti dans un climat toujours perturbé par la pandémie.

« Frozen Empire » n’a pas été aussi cher que le premier reboot en 2016, mais a quand même rapporté 100 millions de dollars rien que pour la production, ce qui le rend bien moins rentable avec un chiffre d’affaires mondial de 200 millions de dollars que « Beetlejuice » est susceptible de rapporter, car les deux films ont coûté à peu près le même prix à réaliser.

Tous ces facteurs font de « Gladiator 2 », sorti en novembre et produit par Ridley Scott et Paramount, le plus grand test à ce jour pour la viabilité des suites au cinéma après de longues pauses. Le film dispose d’un casting solide avec Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington, mais ne présente pas d’autres acteurs de retour, malgré les liens familiaux de certains personnages avec le film original.

Plus important encore, Scott aurait augmenté les coûts de production à hauteur d’environ 300 millions de dollars, le genre de pari cauchemardesque qui a mis à rude épreuve la rentabilité des suites récentes de franchises beaucoup plus établies, notamment « Indiana Jones 5 » et « The Marvels » l’année dernière.

Bien que le succès record de Deadpool & Wolverine, classé R, cet été, le public ait apprécié le spectacle catastrophe Twisters et que le succès actuel de Beetlejuice soient de bon augure pour Gladiator 2, le risque lié à son budget est difficile à éviter, surtout quand Furiosa: A Mad Max Saga, sorti en mai et produit par George Miller, créateur de la franchise, a échoué à la moitié du budget.

Comparé à « Alien : Romulus », sorti en août, un nouvel opus d’une franchise de studio classée R de longue date qui a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde avec un budget inférieur à 100 millions de dollars, la suite de « Gladiator » est une rareté qui risque d’ajouter encore plus de douleur à la période de fusions et acquisitions tendue de Paramount Global si elle n’est pas le succès retentissant de sa fenêtre de Thanksgiving.

La suite de Spinal Tap de Rob Reiner, qui n’est pas encore programmée, est le genre de tentative de ramener un classique qui comprend qu’il ne doit pas être plus gros que son pantalon. Avec un budget d’un peu plus de 20 millions de dollars et un casting de retour, il est difficile d’imaginer que l’approche du faux documentaire ne fasse pas son retour ici, même si elle n’intéresse guère les jeunes spectateurs sans les apparitions de nouveaux artistes.

De même, un autre film actuellement non programmé, « Freakier Friday », est une autre suite tardive qui semble plus conforme à la directive de Disney de réduire les coûts sur ses programmes à dominante de franchise, avec la récente lauréate d’un Oscar Jamie Lee Curtis reprenant son rôle aux côtés de Lindsay Lohan.

D’un autre côté, Disney ramènera également « Tron » l’année prochaine, dont le reboot de 2010 a coûté 170 millions de dollars à produire, ce qui laisse penser qu’un autre pari Disney est en vue, puisque « Tron : Ares » coûterait à nouveau plus de 100 millions de dollars.

Et puis il y a « 28 ans plus tard » de Sony. Avec un budget annoncé d’environ 75 millions de dollars, la suite de 2025 du film de zombies de Danny Boyle de 2002 fait revenir la star Cillian Murphy après sa victoire aux Oscars pour « Oppenheimer », le rare film qui a eu autant de succès au box-office qu’il a été acclamé par la critique, terminant sa tournée mondiale à près d’un milliard de dollars.

Les coûts de production de 75 millions de dollars pour « 28 ans plus tard » ne sont pas totalement excessifs par rapport à d’autres studios, mais il fait partie d’une trilogie planifiée et la deuxième partie est déjà en production.

C’est une décision audacieuse, compte tenu du drame entourant l’épopée western « Horizon » de Kevin Costner, qui a également tourné ses deux premiers films l’un après l’autre, seulement pour que Warner Bros. annule la sortie en août du deuxième volet après que le premier se soit incliné en juin face à une participation décevante par rapport à son budget de 100 millions de dollars.

Si « 28 ans plus tard » ne fonctionne pas pour Sony l’année prochaine, il y a toujours un reboot de « Karate Kid » au calendrier 2025. Contrairement au reboot de 2010, qui n’a vu revenir que Jackie Chan des films originaux, il ramène Chan et Ralph Macchio après le succès de Macchio avec « Cobra Kai » sur Netflix.

Comme on l’a vu avec le casting de Jenna Ortega, la star de « Wednesday », il n’y a rien de mal à utiliser ce qui est populaire à la télévision. Néanmoins, « Ghostbusters » a également essayé cela avec Finn Wolfhard, la star de « Stranger Things », et n’a pas obtenu les meilleurs résultats, ce qui montre qu’il y a des limites à ce que l’on peut faire pour que des reboots risqués fonctionnent.