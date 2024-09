Beetlejuice Beetlejuice n°1 Encore une fois, ne parlez pas de mal s’ouvre

Trois nouveaux films n’ont pas fait le poids face à Ghost With the Most, comme « Beetlejuice » qui a de nouveau dominé les classements du box-office national.

La suite effrayante de Tim Burton a généré 51,6 millions de dollars lors de son deuxième week-end de sortie, portant son total à 188 millions de dollars en Amérique du Nord et 264 millions de dollars dans le monde.

En termes de nouveaux venus, « Speak No Evil », le remake d’Universal et Blumhouse du film d’horreur danois de 2022, a démarré en deuxième position avec 11,5 millions de dollars dans 3 375 salles. Le documentaire satirique « Am I Racist ? » du comédien Matt Walsh a décroché la quatrième place avec un montant décent de 4,75 millions de dollars dans 1 517 salles. Pendant ce temps, « The Killer’s Game » de Lionsgate avec Dave Bautista n’a pas réussi à atteindre le succès, débutant à la sixième place avec 2,6 millions de dollars dans 2 623 salles.

James McAvoy et Mackenzie Davis sont les vedettes de « Speak No Evil », une comédie de mœurs très noire sur un couple qui invite deux amis à passer leurs vacances dans leur maison idyllique et isolée à la campagne. Les critiques et les scores du public ont été positifs, ce qui pourrait favoriser le bouche-à-oreille. Le film a également fait ses débuts internationaux avec 9,3 millions de dollars sur 73 marchés, pour un lancement mondial de 20,8 millions de dollars.

Le film, qui a coûté 15 millions de dollars, devrait être bien placé dans les salles. Mais il s’inscrit dans la continuité d’une année monotone pour le cinéma d’horreur, qui est généralement l’un des genres les plus fiables sur grand écran. Des films récents comme Beetlejuice, Alien : Romulus de Disney (330 millions de dollars) et le succès surprise de Neon Longlegs (103 millions de dollars) ont fait un carton, mais les films produits par Blumhouse comme Night Swim d’Universal (54 millions de dollars), Imaginary de Lionsgate (39 millions de dollars) et Afraid de Sony (10 millions de dollars) n’ont pas réussi à toucher une corde sensible.

Bien sûr, Blumhouse est connu pour ses budgets responsables. Certains de ces films auraient donc pu dégager des bénéfices. Mais l’année creuse de la société est sombre, car 2022 et 2023 ont été particulièrement importantes pour la maison de production à petit budget avec « Five Nights at Freddy’s » (292 millions de dollars), « Insidious 5 » (189 millions de dollars), « L’Exorciste : Believer » (136 millions de dollars) et « M3GAN » (180 millions de dollars). Dans tous les cas, les analystes pensent que Blumhouse reviendra en forme avec des suites en 2025, notamment « M3GAN 2.0 », « Black Phone 2 » et « Five Nights at Freddy’s 2 ».

« Blumhouse établit des normes élevées pour le genre », déclare David A. Gross, qui dirige le cabinet de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. « Dans une bonne année, Blumhouse pourrait bien être la société de production la plus rentable du secteur, dollar pour dollar. »

Par ailleurs, la suite du film de super-héros de Disney et Marvel, « Deadpool & Wolverine », a glissé à la troisième place avec 5,2 millions de dollars dans 3 075 cinémas lors de son huitième week-end de sortie. Le film classé R, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, est resté dans le top trois pendant huit semaines consécutives et a rapporté la somme colossale de 621,5 millions de dollars aux États-Unis et 1,3 milliard de dollars dans le monde à ce jour.

Le film biographique « Reagan » de Dennis Quaid a complété le top 5 avec 2,9 millions de dollars de recettes dans 2 450 salles lors de son troisième week-end sur grand écran. Le film, qui retrace la vie de l’ancien président Ronald Reagan, a généré 23 millions de dollars à ce jour.

En sortie limitée, « My Old Ass », une comédie sur le passage à l’âge adulte réalisée par Megan Park et mettant en vedette Maisy Stella et Aubrey Plaza, a rapporté 171,242 millions de dollars dans sept salles de New York, Los Angeles et Austin. Ces ventes de billets se traduisent par un solide montant de 24 535 dollars par salle. Le week-end prochain, le film d’Amazon MGM sera projeté dans 32 salles sur 10 marchés, avant d’être largement diffusé le 26 septembre.