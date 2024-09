Beetlejuice Beetlejuice était initialement prévu pour une sortie en streaming

Beetlejuice Beetlejuice a fait exploser le box-office, ayant déjà rapporté plus de 264 millions de dollars moins de deux semaines après sa sortie. C’est une victoire bien méritée pour Warner Bros., ce qui rend d’autant plus surprenant que le studio ait initialement prévu de donner au film Beetlejuice suite une sortie en streaming sur Max.

Cela a été un long chemin pour le Beetlejuice suite, et selon un Le New York Times Selon le rapport, Warner Bros. n’avait pas vraiment confiance dans le succès du projet. Ils voulaient toujours le film mais insistaient pour qu’il soit diffusé exclusivement sur le service de streaming Max. Le réalisateur Tim Burton n’était pas un grand fan de cette idée. Cela n’aurait jamais pu marcher pour Tim, » a déclaré Pamela Abdy, coprésidente du studio. « Vous parlez d’un artiste visionnaire dont les films demandent à être vus sur grand écran. «

Lorsque Pamela Abdy et Michael De Luca ont repris le studio, ils voulaient renouer les liens avec Burton, mais le budget proposé (environ 147 millions de dollars) était encore trop risqué. En échange d’un budget inférieur à 100 millions de dollars, ils garantissaient une sortie en salle majeure. Cela signifiait que Burton et les principales stars (dont Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega et Catherine O’Hara) devaient accepter de travailler pour moins d’argent au départ en échange d’une plus grosse part à la fin. Maintenant que le film est devenu un tel succès, on pourrait imaginer que ces stars en récolteront les fruits. Bien sûr, il faut toujours tenir compte de la fameuse comptabilité hollywoodienne.

Beetlejuice Beetlejuice a été salué comme un retour en forme pour Burton, avec notre propre Chris Bumbray le qualifiant de « le film le plus énergique, le plus ludique et le plus créatif depuis des années. Il a continué : « À vrai dire, je me méfiais d’un Beetlejuice Après trente-six ans, je me suis dit qu’ils ne devraient pas s’attarder sur la suite. Mais une fois que la musique de Danny Elfman a commencé et que j’ai pu jeter un œil aux décors du chef décorateur Bo Welch, j’étais convaincu que la suite allait me plaire. C’est une très agréable surprise. Espérons que ce ne soit pas la dernière fois que Burton dit Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. « Vous pouvez consulter le reste de la critique de Bumbray ici.