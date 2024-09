« Beetlejuice » bat « Transformers One » au box-office

Optimus Prime et Megatron se sont battus, mais au final, les robots n’étaient pas à la hauteur du bio-exorciste préféré de tous.

Après une course au box-office inhabituellement serrée, « Beetlejuice Beetlejuice » a remporté la victoire face au nouveau venu « Transformers One » et a conservé la première place pendant trois week-ends consécutifs. La suite effrayante de Warner Bros. a rapporté 26 millions de dollars dans 4 172 cinémas, portant son total à 225 millions de dollars aux États-Unis et 329,7 millions de dollars dans le monde.

En parallèle, « Transformers One » a démarré en deçà des attentes avec 25 millions de dollars de recettes dans 3 978 salles. C’est un début mitigé pour le film d’animation de Paramount et Hasbro, qui a coûté 75 millions de dollars et visait un démarrage entre 30 et 40 millions de dollars. Il n’a rapporté que 14 millions de dollars à l’international pour un total mondial de 39 millions de dollars. Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry et Scarlett Johansson sont les voix de « Transformers One », le premier film d’animation de la franchise sorti en salle depuis « Transformers : le film » en 1986. Ce film a été une déception au box-office, même si sa réputation auprès des fans s’est améliorée au fil des ans.

« Transformers One », une histoire d’origine réalisée par Josh Cooley (« Toy Story 4 ») sur les conflits entre Autobots et Decepticons, a reçu des critiques positives et des scores d’audience encourageants, de sorte que les ventes de billets pourraient rebondir dans les semaines à venir. Plusieurs films d’animation post-pandémie, dont « Elemental » de Pixar et « Migration » d’Illumination, ont fini par avoir la capacité de rester en place pour continuer à attirer le public dans les mois qui ont suivi leurs débuts. Pourtant, « Transformers One » pourrait être confronté à la concurrence de « The Wild Robot », un film d’animation qui sort le 27 septembre.

« C’est un début mitigé pour une adaptation d’animation en série live-action », déclare David A. Gross, du cabinet de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. Il estime qu’il faut s’attendre à ce que les revenus initiaux soient loin d’être comparables à ceux de la série live-action « Transformers », qui a récolté 5,28 milliards de dollars en sept films. « Les attentes de l’industrie sont élevées pour une grande série comme celle-ci, mais une adaptation en animation ne saura pas capter l’intégralité ou même la majorité de son public live-action », ajoute Gross. « C’est un changement trop important. »

Un autre nouveau venu, « Never Let Go » de Lionsgate, a terminé en quatrième position avec un chiffre d’affaires décevant de 4,5 millions de dollars provenant de 2 667 salles lors de sa sortie. Le thriller de survie mené par Halle Berry est le dernier démarrage sombre à un seul chiffre pour Lionsgate après le thriller d’assassinat « The Killer’s Game » du week-end dernier (2,6 millions de dollars de sortie) et une série de sorties en août, dont le reboot de « The Crow » (4,6 millions de dollars de sortie), « 1992 » (1,6 million de dollars de sortie) et « Borderlands » (8,6 millions de dollars de sortie). Les critiques et les notes du public sont mitigées — « Never Let Go » détient un score de 61 % sur Rotten Tomatoes et « C+ » sur CinemaScore — ce qui n’est pas forcément de bon augure pour le bouche-à-oreille sur le film au budget de 20 millions de dollars.

Le film d’horreur satirique de Demi Moore, « The Substance », est également sorti en salles. Il a décroché la sixième place avec 3,1 millions de dollars de recettes dans 1 949 salles. Coralie Fargeat (« Revenge ») a réalisé ce film sur une célébrité vieillissante qui prend une drogue du marché noir pour retrouver sa jeunesse. Mubi sort « The Substance », qui a été présenté en avant-première à Cannes et a valu à Demi Moore certaines des meilleures critiques de sa carrière.

Ailleurs dans le box-office, « Speak No Evil », le remake par Universal et Blumhouse du thriller danois de 2022, a glissé à la troisième place avec 5,9 millions de dollars dans 3 375 cinémas. Il s’agit d’une baisse de 48 % par rapport à son ouverture, ce qui est solide pour le genre de l’horreur. La comédie de mœurs noire, avec James McAvoy et Mackenzie Davis, a rapporté 21,45 millions de dollars en Amérique du Nord et 42 millions de dollars dans le monde à ce jour.

La suite de super-héros de Disney et Marvel, « Deadpool & Wolverine », a complété le top 5 avec 3,8 millions de dollars de recettes dans 2 450 salles lors de son neuvième week-end de sortie. Le film classé R, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, est resté dans le top 3 depuis sa sortie fin juillet et a rapporté à ce jour la somme remarquable de 627 millions de dollars aux États-Unis et de 1,317 milliard de dollars dans le monde. Il s’agit de la cinquième plus grosse sortie nationale et de la septième plus grosse sortie mondiale du MCU. C’est également le film classé R le plus rentable de l’histoire.

En sortie limitée, la comédie noire « A Different Man » d’A24 a rapporté 56 126 $ sur quatre écrans à New York et Los Angeles, soit 14 031 $ par salle. Réalisé par Aaron Schimberg et mettant en vedette Sebastian Stan et Adam Pearson, le film suit un acteur en herbe qui subit une intervention médicale radicale pour transformer radicalement son visage. Un peu comme « The Substance », cette méthode extrême d’amélioration ne rend pas nécessairement tout meilleur. « A Different Man » reprendra son expansion le 27 septembre et continuera à se déployer lentement en Amérique du Nord jusqu’à l’automne.

Dans l’ensemble, les recettes nationales sont en baisse de 11,9 % par rapport à la même période en 2023 et de 25,7 % par rapport à 2019. « Beetlejuice » a été la seule percée du mois de septembre, le film de Tim Burton représentant environ 47 % des recettes nationales pour un mois par ailleurs endormi, selon Comscore.

« Le marché a désespérément besoin d’un coup de pouce », déclare Paul Dergarabedian, analyste senior chez Comscore. « Heureusement, le mois d’octobre est en bonne voie pour offrir des résultats intéressants. [films, such as] ‘Joker : Folie À Deux’, ‘Saturday Night’ et ‘Anora’.