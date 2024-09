Beetlejuice bat Transformers et reste numéro 1 au box-office

LOS ANGELES –

C’est un triple succès pour « Beetlejuice Beetlejuice ».

La suite de la comédie d’horreur de Tim Burton de 1988 a dominé le box-office nord-américain pour le troisième week-end consécutif avec 26 millions de dollars de ventes de billets, selon les estimations du studio dimanche.

Le film a devancé le nouveau film d’animation « Transformers : One », qui a rapporté 25 millions de dollars. L’histoire d’origine d’Optimus Prime de Paramount Pictures met en vedette les voix de Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry et Scarlett Johansson.

« Beetlejuice », une sortie de Warner Bros. avec le retour de Michael Keaton et Winona Ryder dans les rôles principaux, a rapporté plus de 226 millions de dollars aux États-Unis en trois semaines après un démarrage monstrueuse de 110 millions de dollars (le troisième meilleur de l’année) et un deuxième week-end de 51,6 millions de dollars.

La troisième place revient au film d’horreur de James McAvoy « Speak No Evil », qui a rapporté 5,9 millions de dollars au cours de sa deuxième semaine, pour un total de 21,5 millions de dollars.

Dans l’ensemble, le box-office a connu une phase calme qui devrait prendre fin lorsque « Joker : Folie à Deux » fera son apparition sur grand écran le 4 octobre.

Le deuxième film le plus rentable de l’année, « Deadpool & Wolverine », est resté dans le top 5 lors de son neuvième week-end avec 3,9 millions de dollars supplémentaires et un total national de 627 millions de dollars. Seul « Vice-versa 2 » de Pixar a rapporté plus.

Le film d’horreur corporel « The Substance », réalisé par Coralie Fargeat et interprété par Demi Moore, qui a fait sensation au Festival de Cannes, a rapporté 3,1 millions de dollars sur des écrans limités lors de son premier week-end, ce qui lui a valu la sixième place.

Le film du Daily Wire « Suis-je raciste ? » — dans lequel le chroniqueur conservateur Matt Walsh se fait passer pour un « stagiaire DEI » — est resté dans le top 10 après une quatrième place la semaine dernière, gagnant 2,9 millions de dollars pour la septième place et un total de 9 millions de dollars sur deux semaines.