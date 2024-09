« Beetlejuice 2 » en tête, « Speak No Evil » vise 10 millions de dollars

« Speak No Evil », le remake par Universal et Blumhouse du film d’horreur danois de 2022, devrait rapporter entre 10 et 13 millions de dollars lors de ses débuts au box-office.

Le film a coûté 15 millions de dollars, ce qui devrait lui permettre de bien se positionner dans les salles. Mais à moins qu’il ne dépasse les attentes, « Speak No Evil » pourrait bien continuer à être une année monotone pour les films d’horreur. L’horreur est généralement l’un des genres les plus fiables sur grand écran, mais à part « Alien : Romulus » de Disney (314 millions de dollars dans le monde) et le succès surprise de Neon « Longlegs » (103 millions de dollars dans le monde), les dernières offres n’ont pas fait un carton au box-office.

James Watkins (« Bastille Day ») a réalisé « Speak No Evil », une comédie de mœurs très noire sur un couple – avec James McAvoy et Mackenzie Davis – qui invite deux amis à passer leurs vacances dans leur maison idyllique et isolée à la campagne. Le film se transforme en un voyage infernal lorsque les choses prennent une tournure inimaginablement sinistre. Les critiques ont été positives, ce qui pourrait aider au bouche-à-oreille.

Malgré deux nouveaux venus – il y a aussi « The Killer’s Game » de Lionsgate avec Dave Bautista – le champion du week-end dernier « Beetlejuice » règnera à nouveau pour sa deuxième sortie. Les ventes de billets devraient chuter de 60 % par rapport à ses débuts massifs de 111 millions de dollars, ce qui porterait les recettes à environ 45 millions de dollars au cours du week-end. Jusqu’à présent, la suite du classique de la comédie d’horreur de Tim Burton de 1988 a rapporté 153 millions de dollars dans le monde.

Par ailleurs, « The Killer’s Game » vise 5 millions de dollars pour ses débuts au box-office. Le film, réalisé par JJ Perry, suit Bautista dans le rôle d’un assassin vétéran qui apprend que son diagnostic médical terminal était erroné… le forçant à repousser un coup qu’il a lui-même porté.