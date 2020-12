La société de bière Budweiser a déclaré qu’elle enverrait 644 bouteilles de bière aux gardiens de but contre le capitaine de Barcelone Lionel Messi a marqué pour le club dans sa carrière pour marquer le jalon de ce dernier. Messi a marqué son 644e but pour les géants catalans lors de leur match de Liga contre le Real Valladolid et a ainsi dépassé le record de Pelé pour la plupart des buts marqués par un joueur pour un seul club.

La société a déclaré qu’elle enverrait des bouteilles personnalisées à chaque gardien de but que Messi avait à nouveau marqué. « 644 buts, 644 bières personnalisées, 160 gardiens de but », a déclaré un communiqué de Budweiser.

Cela signifie que certains gardiens de but pourraient finir par recevoir des caisses entières de bouteilles. Légende du Real Madrid Iker Casillas est sur le point d’obtenir 17 bouteilles tandis que la Juventus est géniale Gianluigi Buffon a été photographié avec les bouteilles n ° 514 et 515 lorsque Messi a marqué deux fois contre lui en Ligue des champions en 2017.

« @budfootball … merci pour les bières. Je vais prendre cela comme un compliment. Nous avons de grandes batailles au fil des ans! Félicitations pour avoir battu le record de 644 #Messi! c’est vraiment une réalisation incroyable. Bravo! », A tweeté Buffon.

Le gardien brésilien Diego Alves obtiendra le plus grand nombre de bouteilles après avoir concédé 21 fois contre Messi, principalement en gardant le but pour Almeria et Valence.