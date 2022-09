Beer Chug Girl revient pour voler la vedette à l’US Open

Une référence populaire de la culture pop, la “beer chug girl” était de retour en action dimanche. Une Américaine nommée Megan Lucky est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir bu un verre de bière à l’US Open l’année dernière. Lucky a fait sa deuxième apparition et prend d’assaut Internet après son apparition à l’édition 2022 de l’US Open à New York. Elle a répété son célèbre exploit et a avalé un verre de bière pour le plus grand plaisir de la foule qui lui a fait une ovation debout.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

À peu près comme l’année dernière, Lucky a saisi son moment lorsque les caméras de télévision se sont concentrées sur elle et qu’elle a été montrée sur grand écran. Elle n’a pas perdu de temps et a attrapé la bière de son partenaire et l’a avalée comme si de rien n’était, faisant d’elle une sensation virale à nouveau.

La poignée Twitter de l’US Open a publié une compilation vidéo de ses efforts herculéens en 2021 et 2022. “Il semble que cela devienne une tradition à ce stade”, lit-on dans la légende.

Il semble que cela devienne une tradition à ce stade 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 4 septembre 2022

La vidéo du dernier chug de bière de Lucky a recueilli plus de 200 000 vues. Elle est également très appréciée sur les réseaux sociaux.

Lucky a également posté de nombreuses photos de son voyage à l’US Open. Dans l’une des photos, elle a posté sur Instagram, elle a écrit: “Quelqu’un nommé Serena a volé mon tonnerre, US Open, s’il vous plaît, révélez les enregistrements !!” Les images ont été rapidement diffusées par l’US Open comme l’exigeait la beer chug girl.

Ses performances à l’US Open ont transformé sa vie et elle compte désormais plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Lucky est devenu une sensation sur les réseaux sociaux et pourrait bien chercher à voler la vedette lors des prochains matchs de l’US Open.

https://www.youtube.com/watch?v=M0zMP4Eif1k” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

La foule à l’US Open cette année a été énorme et folle, surtout lors des matchs de la grande joueuse de tennis Serena Williams. Elle était exceptionnelle et a étonné le monde en atteignant le troisième tour de la compétition à l’âge de 40 ans mais a été forcée de quitter sa tournée d’adieu car elle a été battue par Ajla Tomljanovic.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici