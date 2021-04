Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, voit les NFT dans les parages depuis «  plusieurs décennies  »

Beeple a déclaré vendredi à CNBC qu’il pensait que les NFT étaient là pour rester.

L’artiste numérique, de son vrai nom Mike Winkelmann, est devenu largement connu cette année lorsqu’il a vendu un collage de photos à jetons non fongibles. « Tous les jours: les 5000 premiers jours, « pour plus de 69 millions de dollars lors d’une vente aux enchères Christie’s en mars.

«Je crois tellement en cette technologie parce qu’elle est si simple en termes de preuve de propriété et qu’elle peut être appliquée à tellement de choses différentes que je pense à long terme qu’elle offre une opportunité énorme et une énorme possibilité d’être vraiment considérée comme une véritable alternative classe d’actifs « , a déclaré Beeple dans une interview » TechCheck « .

« Je pense où nous en sommes au cours de ces deux mois ou peu importe, je pense que c’est une industrie qui va durer de très nombreuses décennies », a-t-il ajouté.

Les NFT sont des actifs numériques uniques – souvent sous la forme de fichiers JPEG ou de clips vidéo – qui peuvent être achetés et vendus. Les transactions sont enregistrées sur un registre blockchain, similaire à ceux qui sous-tendent le bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Bien que la personne moyenne ne sache peut-être pas encore grand-chose sur les NFT, qui ont explosé en popularité ces derniers mois, Beeple a déclaré qu’il pensait que cette tendance augmentera à mesure que les consommateurs recherchent plus de qualité et de valeur à long terme dans leurs actifs. Les détracteurs de l’engouement pour les NFT le considèrent comme temporaire, suggérant que les valeurs des NFT finiront par décliner fortement une fois qu’il deviendra moins souhaitable de posséder les actifs numériques.

Moins de deux semaines après que Beeple ait vendu «5 000 jours», le premier tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, proposé à la vente sous forme de jeton non fongible, a été vendu pour 1 630,58 éther. Cela équivalait à environ 2,9 millions de dollars sur la base du prix de l’éther au moment de la vente.

NBA Top Shots, qui sont des NFT de vidéos de faits saillants de la NBA, ont rapporté des ventes de plus de 200 millions de dollars, avec une vidéo LeBron James vendue pour 208 000 dollars. Grimes, le musicien et artiste, a également vendu des NFT de vidéos et de musique pour plus de 6 millions de dollars.

« C’est toujours quelque chose que je vois une énorme marge de croissance, mais je pense que vous voyez des gens commencer à rechercher un peu plus de qualité dans leurs sorties ici et quelque chose qui, selon eux, conservera de la valeur à long terme », Dit Beeple. « Je pense que c’est super sain pour tout l’écosystème. »

Beeple a également parlé un peu de ses futures œuvres d’art numériques et de la façon dont il souhaite étendre ses pièces numériques à des plates-formes physiques que les gens peuvent utiliser et avec lesquelles les gens peuvent se connecter, ce qui, selon lui, serait bénéfique pour les innovations futures des NFT.

« L’art numérique, en fin de compte, sera vu quelque part dans le monde réel, que ce soit votre téléphone ou votre écran d’ordinateur. Donc, ce que je veux faire, c’est créer des écrans vraiment sympas pour que les gens puissent voir ça. sur et quelque chose qui semble très cohérent et en quelque sorte emballé avec l’œuvre d’art elle-même et quelque chose qui ressemble à une extension physique de cette œuvre d’art numérique », a-t-il déclaré à CNBC.

«Les gens vont chercher quelque chose qui les connecte ou qui a des usages, et c’est là qu’ils vont mettre leur argent», a-t-il ajouté, sans rien révéler de plus sur ce qu’il fait, sauf pour dire qu’il sera prêt à le faire. annoncer quelque chose très bientôt.

– CNBC Jessica Bursztynsky contribué à ce rapport.