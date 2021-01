Beeper est une nouvelle plate-forme qui rassemble toutes vos applications de messagerie en un seul endroit. Créé par le fondateur des smartwatches Pebble, Eric Migicovsky, Beeper est un effort pour rassembler toutes vos applications de messagerie en un seul endroit. L’application agit comme une ressource centrale pour 15 principales applications ou services de messagerie et fonctionne sur une base de paiement mensuel, où les utilisateurs doivent payer 10 $ (Rs 730 par conversion directe) par mois afin de conserver toutes leurs applications de messagerie au même endroit. Peut-être que la chose la plus intéressante que Beeper puisse faire est d’exécuter iMessage sur Android. En annonçant la nouvelle application, le fondateur Eric Migicovsky a déclaré que Beeper permettait à iMessage de fonctionner même sur Android, Windows et Linux, mais cela impliquait d’utiliser « une supercherie ».

Beeper était auparavant connu sous le nom de NovaChat et fonctionne sur toutes les plates-formes, y compris Windows, Mac, Linux, iOS et Android. Les messages sont connectés à l’application à l’aide de Matrix, qui est un protocole de messagerie fédéré open source et agit comme un pont pour chaque client de messagerie. Les 15 principales applications de messagerie que Beeper inclut actuellement sont WhatsApp, Telegram, Signal, Slack, Messenger, SMS, Discord, Skype, IRC, Twitter DMs, Apple iMessage et Google Hangouts. Chacune de ces applications alimente leurs messages dans un emplacement unique et les utilisateurs peuvent répondre aux messages sur toutes ces applications à partir de Beeper lui-même.

Nouvelle alerte d’application: je travaille sur Beeper depuis un moment et aujourd’hui nous lançons! C’est une application unique pour discuter sur iMessage, WhatsApp et 13 autres réseaux. Je l’utilise comme client de chat par défaut depuis 2 ans et il n’y a PAS de retour en arrière. Découvrez-le https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb – Éric Migicovsky (@ericmigi) 20 janvier 2021

Dans la page FAQ du site Web de Beeper, la société affirme qu’il était difficile de comprendre comment iMessages fonctionnerait sur Android et Windows. Beeper propose deux méthodes pour permettre aux utilisateurs d’Android, Windows et Linux d’utiliser iMessage: il envoie à chaque utilisateur un iPhone jailbreaké avec l’application Beeper installée. Cela agit comme un pont vers iMessage, ou si les utilisateurs ont un Mac qui est toujours connecté à Internet, ils peuvent installer l’application Beeper Mac qui agira comme un pont. Pour les utilisateurs qui n’ont pas d’appareils Apple, Migicovsky a déclaré que la société prévoyait de recycler les anciens iPhone jailbreakés pour les envoyer à des clients payants.

Bien que les nouvelles plates-formes semblent assez bonnes, le site Web Beeper ne donne aucune information sur le cryptage. Cependant, étant donné que l’application en est actuellement à ses débuts et n’est pas encore disponible pour tout le monde, on ne sait pas si la fourniture d’informations sur le cryptage est prévue pour Beeper. Beeper demande aux utilisateurs potentiels de remplir un formulaire sur son site Web afin d’obtenir une invitation.