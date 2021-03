Nous avons beaucoup trop d’applications de messagerie instantanée sur vos téléphones, occupant notre espace de temps et d’esprit. Il y a la surcharge inévitable de notifications sur l’écran de verrouillage de votre téléphone la plupart du temps. WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messenger, Apple iMessage, Slack, Skype et même des messages directs sur Twitter et Instagram. Ajoutez à cela, il y aura souvent des contacts trop enthousiastes qui croient en la communication excessive. Le résultat final est que vous aurez parfois envie de vous arracher les cheveux. Je le fais sûrement, le plus souvent. Le monde réclame une application qui peut rassembler toutes ces applications dans une seule fenêtre, de sorte que vous ne sautiez pas, ne sautiez pas entre elles et ne finissiez pas par vous épuiser vous-même et vos pouces. Simplifiez les choses, si vous le pouvez. Nos prières ont peut-être été exaucées. L’application s’appelle Beeper, et c’est peut-être la super application que vous attendiez. Je suis un pas de plus vers le nirvana de la messagerie instantanée, ou du moins ce que j’espère, et cela me coûtera 10 $ par mois pour plus de commodité.

Lorsque Beeper a été annoncé plus tôt cette année, il va sans dire que c’était quelque chose pour lequel je me suis immédiatement inscrit sur la liste d’attente. La promesse à l’époque était que Beeper reviendrait avec une chance de réserver le nom d’utilisateur à un moment donné. Cette semaine, enfin, j’ai reçu l’e-mail tant attendu avec un lien personnalisé pour réserver le nom d’utilisateur. Et c’est là que vint l’attention portée aux détails – vous paierez 10 $ par mois pour le service. Vous partagez maintenant les détails de la carte de crédit, mais vous serez débité après quelques semaines lorsque vous serez invité à commencer à utiliser Beeper avec le nom d’utilisateur que vous avez réservé pour vous-même. C’est le même prix, que vous vous inscriviez sur Android ou sur iPhone. Il y a aussi la possibilité de payer un an à l’avance, c’est-à-dire 120 $ tout de suite, ce qui, selon les bonnes gens de Beeper, vous fera grimper encore plus dans la liste d’attente. J’ai payé les frais de 10 $ pour être inscrit sur la liste d’attente, car payer pour toute l’année ne correspondait vraiment pas trop à l’appétit de la prise de risque.

Alors, qu’est-ce que j’obtiens pour 10 $ par mois avec Beeper et pourquoi je vous recommanderais au moins d’essayer cela aussi? L’encombrement des notifications illustré ci-dessus est la principale raison pour laquelle une application rassemble toutes vos applications de messagerie en un seul endroit. Beeper n’est pas une application de messagerie en soi – ce qu’il fait, il rassemble tous vos comptes existants sous un même toit, en tant qu’application que vous ouvrez pour lire et répondre à tous les chats de toutes les applications liées. À l’heure actuelle, vous pouvez intégrer le réseau WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messenger, Apple iMessage, Slack, Skype, Twitter, Instagram, Android Messages, IRC, Matrix, Discord et Beeper dans une seule application. C’est à peu près la plupart des applications de messagerie instantanée populaires cochées, bien qu’il soit intéressant de noter que WeChat et Line appartenant à des Chinois ne font toujours pas partie des applications prises en charge.

Beeper indique qu’une fois le nom d’utilisateur réservé, l’attente commence. Chaque semaine, ils inviteront de plus en plus de personnes à commencer à utiliser le service. Quand ce sera mon tour, je disposerai de 30 jours pour créer mon compte et commencer à utiliser Beeper, faute de quoi le nom d’utilisateur sera à nouveau libéré. L’application est multi-plateforme et est disponible pour l’iPhone d’Apple, l’iPad, les téléphones Android, les appareils Apple macOS, les appareils informatiques Microsoft Windows et Linux. Cela étant dit, faire fonctionner iMessage sur les téléphones Android nécessite des solutions de contournement astucieuses. Il y aura des filtres pour la boîte de réception Beeper, la possibilité de rechercher sur tous les réseaux de discussion ainsi que de répéter ou d’archiver les messages. Les développeurs de Beeper disent qu’il n’y a pas de niveau d’abonnement gratuit pour le moment, bien qu’il soit prévu d’introduire une option d’essai plus tard cette année. Beeper obtient également un mode sombre avec la prochaine mise à jour de l’application, ce qui signifie que les utilisateurs de Beeper ont quelque chose de cool à attendre.