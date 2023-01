Beep Beep Burrow: une collecte de fonds pour Rob Burrow et la Motor Neurone Disease Association est prévue pour les débuts de Doncaster | Nouvelles de la course

Beep Beep Burrow fera ses débuts sur piste sur Sky Sports Racing à Doncaster mardi pour son homonyme, l’ancienne star de la ligue de rugby Rob Burrow.

Le hongre, qui est formé par Jedd O’Keeffe, appartient à la Good Racing Company Ltd et fera campagne pour collecter des fonds pour la Motor Neurone Disease Association, une maladie dont Burrow a été diagnostiqué en 2019.

Burrow s’est mérité le surnom de “Beep Beep Burrow” pendant son séjour à Leeds Rhinos et il a été transféré au cheval, qui poursuivra le travail commencé par l’ancien détenu d’O’Keeffe Burrow Seven – a pris sa retraite en raison d’une blessure en novembre après une poignée de parcours prometteurs.

Le jockey Paul Hanagan détaille le frisson avant les débuts de Beep Beep Burrow au profit de la légende de la ligue de rugby Rob Burrow, qui poursuit sa bataille avec MND



Beep Beep Burrow, par Malinas et hors de Ballygambon Girl, participera à la Good Luck “Beep Beep Burrow” Open Maiden National Hunt Flat Race sur Town Moor alors que Burrow et sa famille se dirigent vers le South Yorkshire pour l’encourager.

“Beep Beep Burrow est un cheval tellement excitant et nous espérons tous qu’il sera à la hauteur de son nom”, a déclaré Burrow.

“Nous attendons avec impatience ses débuts à Doncaster où il aura la chance de montrer aux gens ce qu’il peut faire sur l’hippodrome.”

L’ambassadeur et jockey en chef de Good Racing Company Ltd, Paul Hanagan, est un ami proche de Burrow, qui a discuté du projet et du travail exceptionnel effectué.

“Nous attendons avec impatience ses débuts demain à Doncaster”, a déclaré Hanagan.

“Rob va être là avec toute sa famille et si les gens pouvaient monter et leur souhaiter bonne chance, ce serait très gentil.

Beep Beep Burrow de Rob Burrow devrait faire ses débuts à Doncaster





“C’est une légende absolue de sa profession dans la ligue de rugby – je pensais en fait qu’il était un autre jockey venant discuter !

“Sa fascination pour les courses de chevaux était tout simplement inégalée.”

