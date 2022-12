Bee-B annonce une tournée Ghetto Feng Shui

Dans les actualités #BOSSIPSounds…

Après avoir déjà laissé tomber un bonnet séduisant, un artiste / auteur-compositeur de Compton, en Californie, annonce un nouvel album et une tournée qui l’accompagne.

R&Baddie émergent Brittany B. alias Bee-B a récemment sorti un projet de 16 pistes intitulé Ghetto Feng Shui.

Décrit comme de la musique R&B «femme adulte/non toxique», le projet via le nominé aux Grammy Awards comprend 16 titres;

“Mon ghetto est” “Ghetto. E” “Banalités” “Soins auto-administrés” « Prendre soin de soi, c’est » « Ça te dérange (bonnet) ? « Sentez-vous sexy » “Paix” “Réflexions du matin” “Stupide” « Vrai » exploit. Davion Farris” “Espace” « Sacré bonne raison » “Peut-on?” Exploit. Raheem De Vaughn “Aime-moi pendant que tu es ici (côté ouest)” “Maison”

Cependant, la vedette est sans doute “Feel Sexy”, un single émouvant centré sur une femme qui veut que son amant confirme son attirance pour elle.

“Faites-moi me sentir sexy”, chantonne Bee-B sur la piste. “Faites-moi sentir que vous voulez, complimentez-moi en me réveillant le matin, regardez-moi comme si c’était la première fois que vous me voyiez.”

Bee-B a récemment abandonné une performance VividRich pour la piste…

ainsi qu’une performance de “Dumb”.

L’artiste qui a écrit pour Summer Walker et Queen Naija et qui est auparavant de Amour et hip-hop Hollywood la célébrité l’a récemment annoncée Ghetto Feng Shui tour qui présentera des spectacles intimistes. Bee-B a également taquiné qu’elle aurait des invités surprises spéciaux pour les fans.

“Il est temps pour moi de me connecter avec chacun d’entre vous qui a écouté, partagé et aimé cet album !” Bee-B a sous-titré une annonce de tournée. “C’est la PREMIÈRE FOIS EN TÊTE

à NYC, ATL et LA ! Vendons chaque date et j’en ajouterai peut-être d’autres 😉 Apporter des potes spéciaux dans chaque ville alors TIREZ SUR MOI !!!”

Êtes-vous en train de vérifier Bee-B et elle Ghetto Feng Shui tour???