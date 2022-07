Bedhadak : Le rêve bollywoodien de Shanaya Kapoor restera-t-il un rêve alors que Karan Johar reporte indéfiniment son premier film ? [Report]

Il semble que le grand rêve bollywoodien de Shanaya Kapoor, fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, restera un rêve pendant un certain temps car Karan Johar aurait reporté son premier film Bedhadak indéfiniment ou mis de côté. Alors qu’une confirmation officielle est toujours attendue, il reste à savoir si Bedhadak connaîtra le même sort que Dharma Productions avait précédemment annoncé des films tels que Takht et Dostana 2.

En mars, Karan Johar a annoncé le premier long métrage de Shanaya Kapoor avec deux nouveaux venus Gurfateh Pirzada et Lakshya dans leurs premiers rôles. Les premières affiches du film, qui doit être réalisé par Shashank Khaitan, ont également été publiées par la poignée Instagram de Dharma Productions. Le film devait sortir en juillet 2022, cependant, il n’y a eu aucune mise à jour sur le film.

Shanaya s’est préparée pour le film avant qu’il ne soit projeté sur le sol. Avant son premier film, Shanaya a travaillé comme assistante réalisatrice sur la vedette de Jhanvi Kapoor, Gunjan Saxena, pour comprendre le cinéma et le fonctionnement des plateaux de tournage.

Avant même d’entrer dans le monde glamour de Bollywood, Shanaya, 21 ans, est à son meilleur quand il s’agit de bien faire son quotient de style. D’après la confiance et la facilité avec laquelle elle se porte, il semble que la fille de Maheep et Sanjay Kapoor soit prête à embrasser le monde du showbiz avec brio.

Qu’il s’agisse d’assister à des soirées filmées ou de sortir avec des amis, elle maintient une approche avant-gardiste lorsqu’il s’agit de choisir des tenues. Ses choix à la mode suggèrent sûrement une pionnière en devenir.