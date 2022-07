Bedhadak : Le premier film de Shanaya Kapoor est-il mis de côté ? La vérité est enfin sortie

La fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, Shanaya Kapoorle premier film de Bedhadak a été annoncé il y a quelques mois. L’enfant star est super excitée par ses débuts d’actrice, et tout en partageant la première affiche de look qu’elle avait publiée sur Instagram, “Je suis extrêmement reconnaissante et honorée de rejoindre la famille Dharma avec #Bedhadak – réalisé par le brillant Shashank Khaitan. Je peux ‘ J’ai hâte de démarrer ce voyage, j’ai besoin de toutes vos bénédictions et de votre amour !” Le film sera réalisé par Shashank Khaitan et mettra également en vedette Gurfateh Pirzada et Lakshya.

Il y a quelques jours, des informations ont indiqué que Bedhadak avait été soit suspendu, soit reporté indéfiniment. Mais, maintenant, enfin, la vérité est sortie. L’équipe du film a partagé la déclaration officielle et a confirmé que le film est sur la bonne voie et qu’il sortira au début de l’année prochaine. Actuellement, les acteurs font des séances de lecture de scénario et suivent des ateliers.

Il est donc clair que Shanaya fera ses débuts avec Bedhadak. Eh bien, à part Shanaya, le film marquera également les débuts de Lakshya à Bollywood. L’acteur était censé faire ses débuts avec Dostana 2, mais en raison de la sortie de Kartik Aaryan, le film a été mis de côté.

En parlant de Gurfateh Pirzada, l’acteur a impressionné tout le monde avec sa performance dans le film Guilty de Netflix. On le verra également jouer un rôle central dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra.

Eh bien, Karan avait également lancé le cousin de Shanaya, Janhvi Kapoor avec Dhadak qui était également réalisé par Shashank Khaitan. Alors que Janhvi avait impressionné tout le monde avec sa performance dans son premier film, il sera intéressant de voir quelle sera la réponse de Shanaya.

Pendant ce temps, Shashank attend actuellement la sortie de Govinda Naam Mera qui met en vedette Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et Kiara Advani. Le film devait sortir en juin de cette année, mais il a été reporté.