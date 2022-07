Bedhadak de Shanaya Kapoor mis de côté mais Karan Johar pour encore lui donner un début de rêve ? [Exclusive]

Les films de Bollywood annoncés en grande pompe et avec vigueur pour ensuite être mis en veilleuse et ne jamais décoller n’ont rien de nouveau dans l’industrie. Récemment, des rapports ont commencé à couler à ce sujet. Bedhadakle grand Les débuts de Bollywood de Shanaya Kapoorfille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoorprévu par Karan Joharet dirigé par Shashank Khaytan de Humty Sharma Ki Dulhania et Bardinath Ki Dulhania renommée, a été reléguée au second plan. En fait, selon un rapport de Zoom, Bedhadak a mordu la poussière car le film a été soit mis de côté, soit reporté indéfiniment.

Le premier film de Shanaya Kapoor, Bedhadak, lancé en grande pompe

En mars de cette année, Karan Johar avait annoncé avec enthousiasme au monde que Dharma Productions lancerait Shanaya Kapoor à Bedhadak. Prenant sa poignée Instagram officielle, le cinéaste avait écrit: “Présentant la magnifique Shanaya Kapoor dans le rôle de Nimrit à Bedhadak. Une force enchanteresse à surveiller, j’ai hâte de voir l’énergie qu’elle apporte à l’écran.” Peu de temps après, Shanaya a ajouté son compte Instagram : “Je suis extrêmement reconnaissante et honorée de rejoindre la famille Dharma avec #Bedhadak – réalisé par le brillant Shashank Khaitan. J’ai hâte de commencer ce voyage, j’ai besoin de toutes vos bénédictions. et l’amour!”

Shanaya Kapoor pourrait encore être lancée par Karan Johar

Cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour les personnes impliquées comme pour celles qui attendaient ce lancement avec impatience. Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que la fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor pourrait encore faire ses débuts dans un film sur le Dharma car Karan Johar a peut-être abandonné le projet, mais pas ses débuts. Notre source nous informe que les gens déposent pour lire entre les lignes et confondent les deux, ajoutant que KJo est apparemment mécontent de l’évolution du film de Shashank Khaitan, mais n’a pas l’intention de laisser Shanaya Kapoor en plan.