Bedard établit 5 records, le Canada bat la Slovaquie 4-3 en prolongation pour se qualifier pour les demi-finales du monde junior

Le Canada est en demi-finale du championnat mondial de hockey junior à Halifax.

Connor Bedard a marqué à 5:17 de la prolongation sur un incroyable effort individuel alors que les hôtes du tournoi ont battu la Slovaquie 4-3 lundi.

L’extraordinaire joueur de 17 ans s’est frayé un chemin devant trois Slovaques avant d’inscrire son huitième but de l’événement pour faire exploser le toit d’un centre de la Banque Scotia vêtu de rouge.

Bedard a également marqué au début du premier – établissant quatre records dans le processus – avant d’ajouter une aide sur le deuxième but du Canada pour établir une autre marque nationale.

Dylan Guenther et Zack Ostapchuk ont ​​fourni le reste de l’offensive pour les Canadiens qui affronteront les États-Unis mercredi après que les Américains ont battu l’Allemagne 11-1 ailleurs en quart de finale.

Thomas Milic a stoppé 24 tirs pour enregistrer la victoire du Canada.

Libor Nemec, avec deux, et Robert Baco ont répondu pour la Slovaquie, qui a obtenu 52 arrêts d’Adam Gajan.

La Tchéquie a battu la Suisse 9-1 pour préparer l’autre demi-finale contre la Suède, qui a battu la Finlande 3-2.

Alors que Simon Nemec était au banc des pénalités pour un contrôle croisé sur le phénomène canadien Bedard à la fin de la troisième période, Shane Wright a frappé la barre transversale en prolongation sur un tir qui est sorti de la jambière de Gajan.

Milic a ensuite fait un arrêt de gant formidable sur Servac Petrovsky pour garder son équipe en vie avant que Bedard n’ajoute son nom à la tradition canadienne du monde junior.

Premier choix présumé au repêchage de la LNH en 2023, Bedard a ouvert le score un peu plus de six minutes après le début de la première sur une échappée après que le défenseur slovaque Pavol Funtek a remis la rondelle à Logan Stankoven.

L’espoir des Stars de Dallas a rapidement trouvé Bedard, qui est passé de son revers à son coup droit avant de tirer une balle dans le gant de Gajan pour enflammer le Scotiabank Centre avec son septième but du tournoi.

Cela a poussé le centre des Pats de Regina de la Ligue de hockey de l’Ouest à battre Eric Lindros pour le meilleur arrêt du record de tous les temps du Canada avec 34 points à l’épreuve masculine des moins de 20 ans.

Le produit de North Vancouver a également devancé Jordan Eberle pour le plus grand nombre de buts combinés aux championnats du monde juniors par un Canadien avec 16.

Le Canada a pris les devants 2-0 en supériorité numérique avec cinq minutes passées en deuxième lorsque Bedard a passé à Othmann, qui à son tour a alimenté un Guenther en chute pour son cinquième.

Bedard, qui a maintenant 34 points en 14 matchs mondiaux juniors combinés, a établi un nouveau record pour le plus de points par un Canadien dans un seul tournoi avec 21, détient la marque nationale avec 13 passes.

Il a également dépassé Jaromir Jagr pour le plus de points par un joueur âgé de 18 ans ou moins.

Les Slovaques sont sortis du tapis et ont répondu sur un jeu de puissance de leur côté lorsque Libor Nemec a dévié un tir de la pointe pour son deuxième.

Le Canada a rétabli son avance de deux buts un peu plus de trois minutes plus tard quand Ostapchuk a déjoué le contreur de Gajan lors d’un break de 3 contre 1 pour son deuxième but.

Mais la Slovaquie est revenue à moins d’un point lorsque Peter Repcik a fait preuve d’une grande patience pour devancer deux Canadiens glissant hors de la course et encercler le filet de Milic pour trouver Baco pour son deuxième.

Le défenseur canadien Ethan Del Mastro a frappé le poteau au début de la troisième période avant que Gajan ne se précipite pour couvrir la rondelle libre et garder le score à 3-2 avant que Zach Dean ne se rapproche d’une échappée.

Caeden Bankier a ensuite frappé un autre poteau lors d’une pause pour les hôtes du pré-tournoi.

Milic a ensuite effectué un arrêt incroyable sur une bousculade faite sur Adam Sykora, tirant une jambière avant que le défenseur canadien Tyson Hinds n’arrête la tentative de suivi avec son gant.

Mais Nemec a marqué son deuxième du match quelques instants plus tard avec moins de neuf minutes à faire aux portes de Milic après un dégagement.

Le gardien de but a ensuite tiré sur son gant pour empêcher Martin Misiak de profiter d’une belle occasion.

Bedard a eu une belle chance de donner l’avantage au Canada en fin de troisième, mais Funtek a bloqué son effort de près.

Le Canada, qui a battu la Slovaquie 11-1 lors des championnats du monde juniors d’août retardés par la pandémie et 6-1 lors des matchs précédant le tournoi, compte maintenant 16 victoires en 17 rencontres de tous les temps – avec pour seul défaut un match nul 0-0 en 1999.

EBERLE LANCE SA CASQUETTE

L’attaquant du Seattle Kraken a félicité Bedard de l’avoir dépassé sur la liste des buts du Canada dans un message préenregistré.

« Tu es un joueur incroyable à regarder », a déclaré Eberle, un héros du tournoi de 2009, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de Hockey Canada. « Je suis ta carrière depuis que tu as été repêché dans ma ville natale et que tu joues avec les Pats.

“Profitez de l’expérience.”

Joshua Clipperton, La Presse canadienne

Hockey mondial junior de l’IIHF