Bedard et Wright en tête d’affiche de l’alignement du Canada pour les championnats du monde de hockey junior

Connor Bedard et Shane Wright sont les têtes d’affiche de l’alignement du Canada pour le prochain championnat mondial de hockey junior.

Hockey Canada a annoncé ses coupures lundi après deux jours d’entraînement et deux matchs hors-concours dans le cadre du camp de sélection du programme national à Moncton, au Nouveau-Brunswick

Bedard et Wright étaient des verrous virtuels pour former le groupe de 20 patineurs et deux gardiens de but qui comprend huit joueurs de retour de l’équipe qui a remporté le tournoi 2022 retardé par la pandémie d’août.

Le Canada vise à ajouter une 20e médaille d’or à l’épreuve des moins de 20 ans, qui débutera le 26 décembre à Halifax et Moncton.

Bedard, un attaquant habile de North Vancouver, en Colombie-Britannique, est considéré comme le premier choix consensuel au repêchage 2023 de la LNH.

Wright, quant à lui, s’est classé quatrième au classement général du Kraken de Seattle en juillet, mais le centre a été prêté à Hockey Canada pour les championnats du monde juniors.

Deux autres joueurs de la LNH font également partie de la formation canadienne : l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther et le défenseur des Kings de Los Angeles Brandt Clarke.

Wright et Guenther ont tous deux fait partie de l’équipe à cette époque l’an dernier avant que le tournoi d’Edmonton et de Red Deer, en Alberta, ne soit fermé après deux matchs en raison d’épidémies de COVID-19.

Leur inclusion donne au Canada 10 joueurs avec une expérience mondiale junior.

Alors que les grands noms étaient presque assurés d’une place, deux joueurs de l’été – le défenseur Carson Lambos et l’attaquant Riley Kidney – ont été retranchés avec huit autres.

Bedard, Wright et Guenther seront rejoints par Adam Fantilli, étudiant de première année à l’Université du Michigan, qui est également dans la conversation en tête du repêchage de 2023.

Le reste du groupe d’attaquants comprend Caedan Bankier, Colton Dach, Zach Dean, Nathan Gaucher, Zack Ostapchuk, Brennan Othmann, Joshua Roy, Reid Schaefer et Logan Stankoven.

Blessé lors du match hors-concours de samedi contre une équipe de joueurs universitaires, Kidney a été coupé avec Owen Beck, Zachary Bolduc, Jordan Dumais et Ryan Greene.

Outre Clarke – coupé l’an dernier et non invité aux essais cet été – la défensive canadienne sera composée de Nolan Allen, Ethan Del Mastro, Tyson Hinds, Kevin Korchinski, Jack Matier et Olen Zellweger. Evan Nause et Ethan Samson étaient les coupes de la ligne bleue avec Lambos.

Bedard, Del Mastro, Gaucher, Ostapchuk, Othmann, Roy, Stankoven et Zellweger ont tous remporté l’or en août.

Les gardiens de but du Canada seront Ben Gaudreau et Thomas Milic, qui se sont combinés pour soutenir le programme vers l’or aux championnats du monde des moins de 18 ans en 2021.

Le duo a battu Tyler Brennan et William Rousseau.

Le Canada, qui compte sept choix de première ronde dans la LNH avec Bedard et Fantilli, disputera des matchs hors-concours contre la Suisse (19 décembre), la Slovaquie (21 décembre) et la Finlande (23 décembre) avant d’ouvrir le tournoi Boxing Day contre la Tchéquie, le pays communément appelé la République tchèque.

—Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

