Bedard brille, le Canada hôte bat la Lettonie 5-2 au championnat mondial de hockey junior

Connor Bedard a inscrit un but et une aide et le Canada a ouvert son championnat mondial de hockey junior avec une victoire décisive de 5-2 contre la Lettonie mercredi à Edmonton.

Ridly Greig et William Dufour ont chacun marqué et fourni une aide, tandis que Lukas Cormier et Olen Zellweger ont également trouvé le fond du filet. Le capitaine Mason McTavish a récolté deux passes pour le Canada (1-0-0).

Rainers Darzins et Bogdans Hodass ont inscrit des buts pour les Lettons, qui sortaient d’une défaite 6-1 contre la Finlande mardi.

Le Canadien Sebastian Cossa a effectué 24 arrêts et Patriks Berzins a arrêté 39 des 44 tirs pour la Lettonie (0-2-0).

Les Canadiens poursuivront le tournoi à la ronde jeudi lorsqu’ils affronteront la Slovaquie (0-0-1).

Le tournoi de 2022 se tiendra en août après que l’itération originale a été annulée le 29 décembre après seulement quatre jours, alors que l’augmentation des cas de COVID-19 parmi les joueurs et les officiels a forcé l’annulation des matchs.

Dufour a donné un peu de répit aux Canadiens avec 5:16 à faire en troisième période. L’espoir des Islanders de New York a récupéré une passe habile de Greig et a envoyé un tir rapide devant Berzins pour donner à son équipe une avance de 5-2.

Le Canada a éclaté avec une performance de trois buts en deuxième mais s’est retrouvé en difficulté dans la dernière période en raison d’une série de pénalités indisciplinées.

La Lettonie a obtenu neuf secondes de jeu à cinq contre trois au milieu du troisième lorsque Greig a été appelé pour avoir accroché après que Kent Johnson ait déjà été envoyé dans la surface pour retard de match.

Les Canadiens ont résisté à deux hommes et Cossa a conservé l’avantage avec une série d’arrêts opportuns.

Plus tôt dans la période, la Lettonie a réduit l’écart à 4-2 en supériorité numérique après que Greig ait été appelé pour avoir fait trébucher.

À peine quatre secondes après le début de l’avantage numérique, Hodas, un défenseur des Tigers de Medicine Hat, a décoché un tir du haut du cercle de mise au jeu. La rondelle a semblé cocher la jambière de Cossa en se dirigeant vers le filet.

Greig a couronné un gros cadre central en récupérant une passe de Dufour le long des bandes pour une course impaire et en poussant une rondelle devant Berzins à 16:16.

Un but en avantage numérique a donné aux Canadiens une avance de trois buts après que le capitaine letton Ralfs Bergmanis a été appelé pour avoir cinglé.

Bedard a préparé le jeu avec une passe en arrière sans regard vers Zellweger à la ligne bleue. Le défenseur s’est enroulé et a tiré une roquette dans la circulation, trouvant le fond du filet 12:17 après le début de la seconde.

Moins d’une minute plus tôt, Cormier avait marqué avec l’avantage d’un homme après que Dans Locmelis ait été appelé pour rudesse.

Joshua Roy a calmé une rondelle rebondissante et l’a envoyée à Cormier, qui l’a envoyée passer devant Berzins depuis le haut du cercle de mise au jeu.

L’avantage numérique du Canada semblait en difficulté lors de sa première tentative du tournoi plus tôt dans la période.

L’avantage de l’homme a vu Cossa presque envoyer une rondelle dans son propre filet tout en essayant de dégager et Johnson s’est approché à quelques centimètres de marquer un but contre son camp. Le pays hôte a retourné la rondelle plusieurs fois et la Lettonie a enregistré une paire de tirs en désavantage numérique.

Les Canadiens ont obtenu un score de 1 en 4 en avantage numérique mercredi et la Lettonie a été de 1 en 5.

Le Canada a occupé Berzins tout au long de la première période, battant la Lettonie 18-4 au tir.

Le pays hôte a dominé le jeu, mais la Lettonie a marqué l’égalisation avec moins de deux minutes à jouer dans le premier engagement. Darzins a réussi un tir vers le haut et sur le côté du bâton de Cossa pour porter le score à 1-1.

Bedard a ouvert le score après 7:31 de jeu, décochant un tir à travers une paire de défenseurs lettons et par-dessus le gant de Berzins depuis le haut de l’enclave.

Bedard, 17 ans, un attaquant des Pats de Regina de la Ligue de hockey de l’Ouest, est l’un des premiers favoris à être choisi premier au repêchage de la LNH en 2023.

Plus tôt mardi, l’espoir des Jets de Winnipeg Daniel Torgersson a marqué deux fois alors que la Suède (1-0-0) a remporté une victoire de 3-2 contre la Suisse (0-1-0) dans le groupe B.

Le dernier match de la journée est un affrontement entre l’Allemagne (0-1-0) et l’Autriche (0-0-0).

NOTES : Greig a eu 20 ans lundi. Les championnats du monde juniors sont une vitrine des meilleurs joueurs de moins de 20 ans à travers le monde, mais la Fédération internationale de hockey sur glace a permis aux athlètes nés en 2002 qui ont déjà eu 20 ans de participer au championnat de cet été. … Cossa jouait sur une glace familière, ayant aidé les Oil Kings d’Edmonton à remporter un championnat de la WHL en juin. … La chanson de but du Canada est « Can’t Stop » des Red Hot Chili Peppers.

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

