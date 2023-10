Bédard bat Crosby et obtient une passe décisive lors du premier match de la LNH alors que Chicago remporte une victoire de retour

Connor Bédard n’a pas déçu lors de ses débuts dans la LNH.

La recrue de Chicago a récolté une passe et a ébloui à l’occasion avec son patinage alors que son équipe a battu Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh 4-2, mardi soir.

Bédard, 18 ans, premier choix du repêchage de la LNH, a joué plus de 21 minutes, partageant souvent la glace avec Crosby, l’une de ses idoles. Bédard a enregistré cinq des 35 tirs de Chicago vers Tristan Jarry alors que Chicago entamait une nouvelle ère avec une victoire impressionnante contre les Penguins, chargés de vétérans.

Chicago tirait de l’arrière 2-0 lorsque Crosby a entamé sa 19e saison en marquant son 551e but en carrière, un tir dans un filet ouvert sur une passe de Jake Guentzel à 11 :56 de la deuxième période.

Chicago a riposté derrière les buts de Ryan Donato – avec une aide secondaire de Bédard – en deuxième période. Cole Guttman a égalisé au milieu du troisième et Jason Dickinson a donné l’avance à Chicago avec 4:31 à jouer. Le but de Nick Foligno dans un filet désert avec 1:33 à jouer a envoyé la plupart des spectateurs à guichets fermés venus voir l’une des étoiles les plus brillantes de la LNH affronter l’un de ses plus récents.

Le premier point de Connor dans la LNH 🥹🎙️ pic.twitter.com/sv3lXwKEbQ —@NHLBlackhawks

Petr Mrazek a arrêté 38 tirs pour Chicago.

Crosby et Bryan Rust ont marqué pour les Penguins, qui ont vu leur série de 16 participations consécutives en séries éliminatoires se terminer au printemps dernier grâce en partie à une défaite en fin de saison contre les Blackhawks. Pittsburgh s’est rééquipé au cours de l’été, notamment en ajoutant le défenseur Erik Karlsson, triple vainqueur du trophée Norris.

Les feux d’artifice, cependant, étaient difficiles à trouver pour la plus ancienne équipe de la LNH. Jarry a effectué 32 arrêts, mais les Penguins ont laissé échapper une avance tardivement, un problème qui les a parfois tourmentés la saison dernière.

L’arrivée de Bédard dans la LNH était attendue depuis des années, tout comme celle de Crosby lorsque les Penguins l’ont sélectionné au premier rang du classement général en 2005, 13 jours après la naissance de Bédard. Son arrivée à Chicago a donné à la franchise assiégée un coup de pouce bien mérité, même s’il y aura presque certainement des douleurs de croissance au sein d’une équipe qui a raté les séries éliminatoires cinq des six dernières saisons alors que la dynastie qui a remporté trois coupes Stanley entre 2010 et 2015 s’est estompée. .

Tout comme Crosby, Bédard semble à l’aise avec l’attention, la pression et les attentes qui le suivront tout au long de sa carrière. Il a plaisanté pendant l’entraînement matinal en disant qu’il dormait « comme un bébé ». Il a sprinté sur la glace avec son compatriote Kevin Korchinski pendant l’échauffement, les deux adolescents ayant momentanément la patinoire pour eux seuls, comme c’est la tradition pour les joueurs faisant leurs débuts dans la LNH.

Bédard était agité pendant l’hymne national, ses jambes en mouvement constant, impatient de vivre un moment dont il rêvait depuis qu’il était un phénomène ayant grandi en Colombie-Britannique, en regardant Crosby devenir l’une des pierres angulaires de la LNH.

L’arbitre Kelly Sutherland a accueilli Bédard dans la LNH juste avant la mise au jeu d’ouverture. Sutherland a ensuite laissé tomber la rondelle entre deux talents générationnels et la nervosité a disparu.

L’arbitre Kelly Sutherland souhaite la bienvenue à Crosby et à Bédard dans la LNH… @penguins @NHLBlackhawks pic.twitter.com/Yy3innv8OF —@ScoutingTheRefs

Bédard a réussi le premier tir de sa carrière un peu plus de six minutes après un tir sur réception avec Chicago en avantage numérique. Il continue de tirer sur Jarry, son numéro 98 constamment en mouvement. Il n’avait pas peur de lancer son cadre de 5 pieds 10 pouces et 185 livres dans des espaces restreints, que ce soit à l’avant du filet ou dans les coins.

Bédard a semblé surprendre Jarry avec un tir du côté court au début de la deuxième période et a récolté le premier point de sa carrière en fin de deuxième période lorsqu’il a laissé tomber une passe du revers à Alex Vlasic, qui s’est ensuite frayé un chemin à proximité pour un tir dont Le rebond s’est retrouvé sur le bâton de Donato pour ramener Chicago à 2-1.

Guttman a ensuite égalisé juste après le milieu de la troisième période avec un laser depuis l’enclave et Dickinson a placé Chicago devant pour offrir un aperçu de l’équipe qu’elle espère pouvoir devenir sur une base régulière, avec Bédard au centre de tout cela. .

Plus tôt, le Lightning de Tampa Bay avait laissé tomber la rondelle lors de sa saison avec une victoire de 5-3 contre les Predators de Nashville.

Les champions en titre des Golden Knights de Vegas devaient dévoiler leur bannière de la Coupe Stanley lors de leur match d’ouverture à domicile contre le Kraken de Seattle plus tard mardi.