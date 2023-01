Bed Bath pèse le dépôt de bilan dans le New Jersey et renforce son équipe juridique

Une bannière “Store Closing” sur un magasin Bed Bath & Beyond à Farmingdale, New York, le vendredi 6 janvier 2023.

Bain de lit et au-delà renforce son équipe de conseillers juridiques alors que le détaillant en difficulté prépare un éventuel dépôt de bilan qui aurait lieu dans le New Jersey dans les semaines à venir, selon des personnes proches du dossier.

La société a engagé le cabinet d’avocats Cole Schotz pour l’aider dans un dossier potentiel auprès du tribunal américain des faillites du district du New Jersey, selon les personnes, qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur la question. La situation reste cependant fluide et les plans peuvent changer, ont ajouté les personnes.

Bed Bath a été en pourparlers pour trouver un financement qui le maintiendrait à flot s’il devait déposer son bilan, avait précédemment rapporté CNBC. La société est également au milieu d’un processus de vente dans l’espoir de maintenir en vie sa chaîne éponyme et son activité Buybuy Baby.

Pourtant, le détaillant basé dans l’Union, dans le New Jersey, s’oriente vers un dépôt de bilan dans son État d’origine, un lieu de plus en plus populaire pour les affaires du chapitre 11, ont déclaré les gens.

Plus tôt cette semaine, un autre détaillant Ville de fête a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 avec des plans pour restructurer son bilan et aller de l’avant avec une plus petite empreinte de magasins. Ce dépôt a été déposé auprès du tribunal américain des faillites du district sud du Texas.

Une porte-parole de Bed Bath a déclaré que la société ne commentait pas les spéculations ou les relations spécifiques et travaillait avec des conseillers pour regagner des parts de marché et explorer plusieurs voies.

“Nous avons une équipe, en interne et en externe, avec une expérience éprouvée pour aider les entreprises à naviguer avec succès dans des situations complexes et à devenir plus fortes”, a déclaré la porte-parole dans un communiqué.

Un représentant de Cole Schotz n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le détaillant a travaillé avec d’autres conseillers, dont Kirkland & Ellis, le cabinet d’avocats bien connu pour représenter des entreprises en faillite, alors qu’il navigue dans ses difficultés financières. Kirkland & Ellis et Cole Schotz sont également conseillers juridiques du prêteur de crypto BlockFi, qui a demandé la protection du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites du New Jersey.

Bed Bath a également récemment embauché la société de conseil AlixPartners comme l’un de ses conseillers, en remplacement de Berkeley Research Group, avait précédemment rapporté CNBC.

Malgré les efforts pour éviter d’atterrir sous la protection de la faillite, un dépôt est probable dans les semaines à venir, ont déclaré les gens.

Plus tôt ce mois-ci, Bed Bath a mis en garde contre une faillite imminente alors que ses plans de redressement ne parviennent pas à améliorer l’entreprise et que son bilan se détériore. Le détaillant fait face à un lourd endettement, à des ventes en baisse et à des pertes croissantes.

Jeudi, Bed Bath l’a dit reçu un avis du Nasdaq qu’il n’était pas conforme après avoir omis de déposer son état des résultats trimestriels à temps. La société a déclaré qu’elle s’efforçait de finaliser son rapport et de le déposer pour retrouver la conformité dans les 60 jours.