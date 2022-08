Bed Bath & Beyond refait surface mercredi, poursuivant le rallye des mèmes d’août

Des piétons passent devant un magasin Bed Bath & Beyond Inc. à New York.

Le volume des transactions sur Bed Bath & Beyond a également été anormalement élevé. Mardi, plus de 395 millions d’actions ont été échangées, selon FactSet.

Les actions du détaillant en difficulté ont bondi de 39 % en début de séance, s’appuyant sur ses énormes gains d’août. Bed Bath & Beyond a déjà vu cinq jours en août avec des mouvements supérieurs à 20 % et a terminé mardi en hausse de près de 300 % pour le mois.

Les fluctuations massives semblent être une continuation de l’engouement pour le trading de mèmes qui s’est emparé de Wall Street l’année dernière. Les investisseurs de détail et autres commerçants se concentrent sur les offres d’actions qui ont un intérêt court élevé, dans l’espoir de créer une situation de pression où les fonds spéculatifs qui ont parié contre l’action sont obligés de clôturer leurs positions et de pousser les actions encore plus haut.

Le nœud du phénomène semble à nouveau être la page Reddit Wall Street Bets. Les données de Quiver Quantitative montrent que Bed Bath & Beyond a été de loin le stock le plus mentionné sur WSB au cours de la semaine dernière, avec environ cinq fois le volume de publications de GameStop, le principal stock de mèmes dans l’engouement de 2021.

“OG WSB est de retour”, a déclaré un message sur le Reddit de l’utilisateur SurrogateHair.

Le commerce des mèmes était devenu largement silencieux cette année alors que les marchés plus larges se débattaient, mais le S&P 500 en forte hausse par rapport à ses creux de juin, les commerçants de détail semblent avoir une confiance croissante.

“Je pense que tout le monde a de nouveau attrapé le bogue. Il y a une forte demande de spéculation, et c’est de retour. C’est peut-être de courte durée, mais c’est de retour”, a déclaré le fondateur de Tastytrade, Tom Sosnoff, sur “Squawk Box”.

Bed Bath & Beyond est connecté à GameStop via Ryan Cohen, le milliardaire qui est président de GameStop. Lundi, un dossier réglementaire modifié de la société de capital-risque de Cohen RC Ventures a montré qu’il détenait près de 12% des actions de Bed Bath & Beyond au 21 avril, y compris des positions dans des options d’achat éloignées hors de la monnaie. Les options servent de pari que l’action augmentera considérablement avant janvier, permettant ensuite à Cohen d’acheter des actions à prix réduit.

Selon le dossier, la position de Cohen dans Bed Bath & Beyond n’a pas changé depuis qu’il a révélé sa participation pour la première fois plus tôt cette année, mais Bed Bath & Beyond a réduit le nombre total d’actions en circulation, faisant de la participation de Cohen un pourcentage plus élevé de la société.

Après avoir révélé sa position plus tôt cette année, Bed Bath & Beyond a accepté d’ajouter trois membres du conseil d’administration au choix de Cohen. La société a également remplacé son PDG Mark Triton en juin, la direction indépendante Sue Grove prenant les rênes par intérim.

— Yun Li et Lauren Thomas de CNBC ont contribué à ce rapport.