Bed Bath & Beyond partage le cratère après l’offre de partage de fichiers d’actions meme d’un montant non divulgué

Signalisation à l’extérieur d’un magasin de détail Bed Bath & Beyond à New York, le 25 août 2022.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont chuté après que le détaillant a transformé le stock de meme en déclarant dans un dossier qu’il vendrait des actions d’un montant non divulgué.

Les actions ont chuté de 19% dans les échanges avant commercialisation.

“Nous pouvons offrir, émettre et vendre des actions ordinaires de temps à autre”, a déclaré la société dans le dossier déposé auprès de la SEC. Dans le cadre du processus d’étagère qu’il dépose, la société peut vendre les titres répertoriés dans une ou plusieurs offres.

“Chaque fois que nous offrons des valeurs mobilières, nous fournirons un supplément de prospectus qui contiendra des informations spécifiques sur les conditions de cette offre”, indique le dossier.

Le dépôt intervient quelques heures seulement avant que Bed Bath & Beyond ne devrait présenter un plan de redressement mercredi dans le but de regagner la confiance des acheteurs, des investisseurs et des fournisseurs.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.