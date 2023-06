Bed Bath & Beyond organise des enchères séparées pour les actifs Buy Buy Baby

Un magasin Buy Buy Baby dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le lundi 6 février 2023.

Bain de lit et au-delà travaille sur un autre effort ultime pour maintenir l’une de ses chaînes en vie.

Le détaillant a déclaré dans des documents judiciaires qu’il organiserait un processus de vente distinct pour Buy Buy Baby – considéré comme le joyau de la couronne de ses actifs – alors qu’il poursuivait la vente aux enchères de sa chaîne Bed Bath & Beyond.

Le processus de vente séparé donne au détaillant plus de marge de manœuvre pour saisir une offre d’un acheteur qui pourrait être disposé à garder les magasins Buy Buy Baby ouverts, ou au moins à maximiser un prix d’offre.

Les actifs de Buy Buy Baby ont suscité l’intérêt des acheteurs avant même que sa société mère ne dépose son bilan en avril. Le détaillant de produits pour bébés a depuis attiré des acheteurs intéressés au cours du processus de vente, y compris de certains enchérisseurs potentiels qui ont même manifesté leur intérêt à maintenir son empreinte physique en vie, a précédemment rapporté CNBC.

La vente aux enchères des actifs de Buy Buy Baby devrait avoir lieu le 28 juin.

Pendant ce temps, le sort de Bed Bath & Beyond de fermer ses magasins semble être scellé. Une vente aux enchères des actifs de la société se poursuivra mercredi.

La semaine dernière, Overstock.com a soumis une offre de 21,5 millions de dollars pour les actifs de Bed Bath & Beyond, y compris sa propriété intellectuelle, ses propriétés commerciales, Internet et mobiles, et toutes les données commerciales. L’enchère servira à fixer le plancher de la vente aux enchères.

Le processus de vente a été prolongé récemment alors que la société a eu des discussions avec des enchérisseurs potentiels de chevaux de traque qui fixeraient le plancher lors de la vente aux enchères.

Les magasins de Bed Bath & Beyond étaient considérés comme moins susceptibles de susciter l’intérêt et les acheteurs devaient se concentrer sur ses actifs numériques. Le détaillant avait tenté à plusieurs reprises au cours des derniers mois de redresser son activité avant son dépôt de bilan en avril.