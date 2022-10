Bed Bath & Beyond nomme Sue Gove, PDG par intérim, au poste de façon permanente

Une personne sort d’un magasin Bed Bath & Beyond à New York, le 29 juin 2022.

Bain de lit et au-delà a déclaré mercredi qu’il avait nommé par intérim Sue Gove au poste de façon permanente.

Le détaillant d’articles pour la maison est au milieu d’un effort de redressement alors qu’il cherche à reconquérir des clients et à augmenter ses ventes avec la saison clé des fêtes à venir.

Gove a été nommé PDG par intérim cet été après que le conseil d’administration de la société ait expulsé l’ancien PDG Mark Tritton.

Gove, membre du conseil d’administration de Bed Bath, est le fondateur d’une société de conseil et de conseil au détail, Excelsior Advisors. Avant de devenir consultante, elle a occupé plusieurs postes financiers et stratégiques, notamment celui de présidente et chef de la direction de Golfsmith International Holdings, Inc. et de chef de l’exploitation de Zale Corporation, selon la biographie sur le site Web de Bed Bath.

Le détaillant a un autre poste vacant à pourvoir. Elle est à la recherche d’un nouveau directeur financier après le suicide de Gustavo Arnal. Le mois dernier, il a engagé sa directrice comptable, Laura Crossen, comme directrice financière par intérim.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.