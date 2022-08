Bed Bath & Beyond monte en flèche de 70% alors que les commerçants de mèmes parient sur Ryan Cohen

Un magasin Bed Bath & Beyond est vu le 29 juin 2022 à Miami, en Floride.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont grimpé en flèche de plus de 70% pour atteindre un sommet intrajournalier de 28,04 $ dans les échanges de midi mardi au milieu de plusieurs arrêts de négociation en raison de la volatilité.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont grimpé en flèche mardi alors que les commerçants de détail actifs sur les réseaux sociaux se sont entassés dans le stock, encouragés par la nouvelle que le président de GameStop, Ryan Cohen, a placé un autre pari sur le détaillant en difficulté.

Un dépôt réglementaire lundi soir a montré que la société de capital-risque de Cohen, RC Ventures, avait acheté des options d’achat lointaines hors du cours sur plus de 1,6 million d’actions Bed Bath & Beyond avec des prix d’exercice compris entre 60 et 80 dollars.

Les investisseurs profitent des appels lorsque les cours des titres sous-jacents augmentent. Le prix d’exercice est l’endroit où le titre peut être acheté par le détenteur de l’option, ce qui signifie que Cohen parie que Bed Bath & Beyond peut monter jusqu’à 80 $ par action. L’action a clôturé lundi à 16 $.

Les options d’achat que Cohen a achetées expirent en janvier 2023.