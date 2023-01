Bed Bath & Beyond licencie plus d’employés alors qu’il se bat pour survivre

Une bannière “Store Closing” sur un magasin Bed Bath & Beyond à Farmingdale, New York, le vendredi 6 janvier 2023.

Bain de lit et au-delà a entamé sa dernière série de licenciements, alors qu’elle se bat pour rester en activité, selon une note envoyée aux employés mardi et obtenue par CNBC.

Le détaillant d’articles pour la maison a déclaré aux employés qu’il supprimait le poste de directeur de la transformation, qui est détenu par Anu Gupta, le même jour où il a annoncé des résultats décevants au troisième trimestre.

Dans l’e-mail adressé aux employés, la PDG Sue Gove a déclaré que l’entreprise réduisait ses effectifs “dans l’ensemble de notre portefeuille d’entreprise, de chaîne d’approvisionnement et de magasins”. Elle n’a pas dit combien d’employés seraient touchés, mais a déclaré qu’il était nécessaire d’assurer l’avenir de Bed Bath.

“Bien que nous ayons franchi plusieurs étapes initiales importantes dans notre plan de redressement avec une exécution solide, nos résultats du troisième trimestre 2022 indiquent qu’il faudra plus de temps pour traduire les actions en résultats”, a-t-elle écrit.

Dans une déclaration à CNBC, la société a déclaré qu’elle “réinitialisait des éléments de notre fondation”.

“Alors que notre orientation stratégique change et que nous rationalisons nos opérations, il est nécessaire de redimensionner notre organisation pour nous assurer que nous sommes équipés pour l’avenir. Malheureusement, cela nous a obligés à prendre la décision difficile de dire au revoir à certains de nos collègues”, a déclaré le déclaration dit.

Gupta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bed Bath & Beyond s’approche d’une faillite potentielle, alors que ses ventes diminuent et que ses pertes augmentent. Les étagères des magasins de l’entreprise sont devenues plus vides car les fournisseurs exigent un paiement initial, arrêtent d’expédier des marchandises ou modifient d’autres conditions de paiement. Bed Bath a émis un avertissement de “continuité” la semaine dernière, affirmant qu’il pourrait manquer de fonds pour couvrir les dépenses.

Bed Bath comptait environ 32 000 employés au 26 février 2022, selon un dossier de la société.

Mais depuis lors, le nombre d’employés de l’entreprise a diminué. En août, il a annoncé qu’il supprimerait environ 20% de ses effectifs d’entreprise et de sa chaîne d’approvisionnement et fermerait environ 150 de ses magasins éponymes.

Plus tôt mardi, Gove a déclaré aux investisseurs que Bed Bath avait fait des progrès dans la réduction de ses dépenses d’exploitation et réduirait ses coûts de 80 à 100 millions de dollars supplémentaires, certaines de ces économies provenant d’une main-d’œuvre réduite.

Gove a déclaré dans la note de service mardi que Bed Bath tiendra une mairie mercredi pour discuter de son avenir.