Bed Bath & Beyond licencie 20% de son personnel et ferme des magasins

La société a déclaré qu’elle licenciait environ 20% des employés de ses rangs et de sa chaîne d’approvisionnement, notamment en éliminant ses rôles de directeur de l’exploitation et de directeur des magasins. Son empreinte commerciale est également réduite, avec environ 150 magasins Bed Bath & Beyond sur le point de fermer. Une liste des fermetures n’a pas été révélée.

Bain de lit et au-delà ( BBBY ) les actions ont chuté de 25% dans les échanges avant commercialisation.

“Nous adoptons une philosophie simple et de retour aux sources qui se concentre sur un meilleur service à nos clients, la croissance et la rentabilité de l’entreprise”, a déclaré Sue Gove, PDG par intérim. “En peu de temps, nous avons apporté des changements importants et mis en place des facilitateurs dans l’ensemble de notre entreprise pour regagner notre domination en tant que destination de magasinage préférée pour les marques préférées de nos clients et les produits passionnants.”

Un nouveau financement de 500 millions de dollars a également été obtenu, qui contribuera à “renforcer nos liquidités et à sécuriser notre voie pour l’avenir”, a déclaré Gove.